Муждабаев – Гельману: «На колени! Кайся перед украинцами»

Бежавший из России либеральный галерист и политтехнолог Марат Гельман, как и все остальные представители «русских либералов», должны вымаливать прощение у украинцев, прежде, чем въезжать на Украину.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил меджлисовский пропагандист Айдер Муждабаев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Муждабаева возмутил пост экс-депутата Госдумы РФ, а ныне признанного террористом гражданина Украины Ильи Пономарёва, где тот славит «визионера современной российской культуры» Гельмана, который вместо того, чтобы «заслуженно сидеть в кафе в Лондоне», приехал на позиции ВСУ. На фото «заслуженный визионер» позирует с украинскими солдатами.

«Я не против, что Марат Гельман приехал, потому что у него и деньги есть, и дружит он с олигархами разными российскими. Может быть, это полезно для этих людей, которые воюют в ВСУ. Но вопрос к людям, которые вообще пускают таких людей в Украину – а можно как-то Украина будет требовать к себе уважения наконец-то? Человек по имени Марат Гельман вместе с человеком по имени Глеб Павловский в своё время рвали эту страну в четыре руки за жирное бабло, которое за щеку не влезало там уже ни одному, изо всех дыр торчало. Это политтехнологи, которые абсолютно цинично рвали Украину, придумывали теорию нескольких Украин и так далее», – прокомментировал меджлисовец.

Он сравнил вышеупомянутые лица с героями матерной пьесы украинского писателя нациста Леся Подеревянского.

«Не зря есть пьеса Подеревянского «Блеск и нищета п#$@сов» (прошу прощения у геев, это не про них), где есть такие товарищи, как Марат и Глеб. Я читаю: «Действующие лица: Марат и Глеб – м@ндавошки, которые кусают Никиту за яйца, постоянно пребывают на вышеупомянутом месте». Это неслучайно «мытец» про них написал, потому что он как раз имел в виду, что м@ндавошки – это люди, те, которые присасываются, пьют кровь. Они таких дел тут в начале 2000-х натворили! Глеб уже отошёл в мир иной, в ад для м@ндавошек, а Марат приезжает и делает вид, что любит Украину. Он Россию, понятно, любит. Но помогает ВСУ каким-то образом, не знаю, в прямую – не в прямую, материально, как угодно. Ну, пофотографировался приехал, на фронт, действительно, смело, молодец», – сказал пропагандист.

Однако Муждабаев выразил твёрдую уверенность, что для того, чтобы только попасть на территорию Украины, Гельман должен был на коленях просить у украинцев прощения.

«Марат, а ты не хочешь извиниться перед украинцами? Которые за то, что ты готовил оккупацию их страны, содействовал Януковича приходу к власти через Кучму и так далее. Ты не хочешь встать на колени и извиниться, сказать: «Простите меня, украинцы, я у вас столько насрал, но я сейчас сделаю всё, чтобы искупить свою вину». Реальную вину, из-за которой погибли многие тысячи украинцев. Это он к этому руку приложил вместе с Глебом Павловским, ну и с другими, там, с нашими коллаборантами, но он конкретно приложил немало усилий. Тем не менее, они себя представляют как представители какие-то белой расы, которая никогда не извиняется. То есть – кто такие они, чтобы извиняться перед какими-то украинцами, малороссами или что у них там в голове про украинцев? Я бы единственным условием его впуска в страну (если идёт помогать ВСУ, пусть помогает, хоть шерсти клок хоть с кого), но под видео записать извинения перед украинцами. Если он сам не в состоянии, то это должно быть условием. Расскажи, чем ты занимался, покайся, дай покаянное интервью, расставь все точки, закрой эту тему для себя. Нет, он будет до усрачки упираться», – возмущался пропагандист.

По его словам, это черта всех «русских либералов».

«Такая черта, как пьяный, которого пытаются запихнуть в «бобик» руками и ногами упирается – так русские либералы, интеллигенты и так называемые интеллектуалы. Они никак не хотят извиняться перед Украиной ни за что. Я извинялся много раз за какие-то свои сделанные и несделанные вещи, всяко бывало, подлостей не совершал, но где-то что-то недоделал и так далее. Люди разные извинялись перед Украиной. Но только не вот эти – кристальные русские либералы, которые, как говорится, и не русские, и не либералы», – заключил Муждабаев.