Муждабаев хочет видеть во главе Украины порнохудожников

Муждабаев хочет видеть во главе Украины порнохудожниковНовости Украины
На Украине могло быть гораздо меньше проблем, если бы страной руководили такие люди, как недавно скончавшийся одиозный директор Одесского художественного музея, майданщик, причислявший себя к «жидобандеровцам» порнохудожник Александр Ройтбурд.
Об этом в своём видеоблоге заявил бежавший на Украину бывший московский журналист, а ныне глашатай запрещенной в РФ экстремистской группировки «меджлис крымских татар» Айдер Муждабаев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Я не приду в себя после известия о смерти Александра Ройтбурда – человека, который величиной с Украину. Я рад, что был знаком с этим человеком, равных которому я не знаю по масштабу государственного мышления. Таких бы нам президентов, министров, государственных деятелей, как Александр Ройтбурд, у нас было бы гораздо меньше проблем», – сказал Муждабаев.
Спасибо!
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