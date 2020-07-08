Муждабаев набросился с разоблачениями на «гибридного» Венедиктова и «Эхо Москвы»

08.07.2020, Киев, Вадим Москаленко

Популярное в среде российских либералов радио «Эхо Москвы» – это рупор кремлёвской пропаганды, которое на самом деле даёт площадку для русских фашистов и нацистов, отрабатывая заказ Кремля.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил объявленный в розыск пропагандист запрещенного в РФ Меджлиса Айдер Муждабаев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Конечно же, «Эхо Москвы» – сайт и радио для избранных, для людей, которые считают, что они либералы, что они знают, как бороться с Путиным, как построить прекрасную Россию будущего. Попутно «Эхо Москвы» используется Кремлём в хвост и гриву для того, чтобы представлять так называемую точку зрения фашистов и нацистов.

Наравне с либеральным гарниром замешиваются сочные куски мяса с кровью таких авторов, как настоящий пропагандист «Рейха» Захар Прилепин, отошедший к чертям один из авторов Русского мира Эдуард Лимонов, Бородай – и прочих врагов не только Украины, но и всей цивилизации», – заявил Муждабаев.

Также экстремист возмутился присутствием на «Эхо Москвы» блогера Александра Горного и назвал его русским нацистом, призывающим решать «крымско-татарский вопрос».

«И самый может быть тупоголовый, но самый красноречивый пример – это Александр Горный. Горный – это псевдоним, вы знаете, кто – горные, он именно из тех горных. Очень смешно, потому что это чудище огородное отъелось на ФСБшных харчах и не влезает ни в один экран, он сейчас звезда «Эхо Москвы», у него берут интервью, где этот русский нацист рассказывает, что в Крыму есть три беды – это украинские паспорта, проблемы с водой и крымские татары.

Целый народ, как когда-то в 1944 году и как раньше при Российской Империи, называет наш народ проблемой, а проблемы — это то, что надо решать! Так прощупываются варианты дальнейшей депортации и другие варианты репрессий», – накручивал себя пропагандист.

Кроме того, он отметил, что «Эхо Москвы» – это гибридное СМИ, которое осуществляет «путинскую пропаганду», а главред Алексей Венедиктов получает команды прямо из Кремля.

«Роль Венедиктовна в аннексии Крыма, в обосновании того, что русский «Рейх» имеет какую-то свободу, какие-то свободные медиа и допускаются какие-то точки зрения, особенно точку зрения, что крымско-татарский народ является проблемой для русских – это очень важная роль и она не менее важна, чем роль Игоря Стрелкова», – заверил меджлисовец.

«В этом плане медийный манипулятор (укропропагандист Дмитрий Гордон – ред.) последователен: после Стрелкова и Поклонской, естественно, нужно беседовать с Венедиктовым как с человеком, который осуществляет идеологическое гибридное прикрытие, и «Эхо Москвы» работает как гибридное прикрытие, которое должно иллюстрировать нормальность того, что происходит в России. Да, Путин, конечно, диктатор, коррупция и так далее, но в целом радио существует, есть свободный сайт, где публикуются какие-то либеральные и полулиберальные авторы.

Но рядом с ними тут у нас либеральность, тут у нас убийца, тут фашист-нацист – каждой твари по паре. Это называется не медиа – это называется гибридное СМИ для оправдания действий России.

Но единственное, что стоит иногда слушать, что там говорят особенно, что говорит сам Веник (Венедиктов – ред.) – он транслирует многие посылы Кремля. Зачем он это делает, как у них это устроено, я не знаю, их совещаний никогда не посещал, но то, что это всё утверждено в Кремле, для меня совершенно никакой тайной не является», – утверждает Муждабаев.