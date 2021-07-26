26.07.2021, Москва, Владимир Гладков

Новости Украины

Беглый российский либерал, примкнувший к меджлисовцам на Украине, Айдер Муждабаев потребовал от известной дзюдоистки Дарьи Белодед научиться украинскому языку.

Соответствующий пост он разместил на своей странице в Facebook, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Это очень круто, что вы научили свою дочь бороться на мировом уровне. Пожалуйста, научите её ещё и писать по-украински, это же намного проще. И это будет правильно, мы же не россияне», – потребовал радикал.

Однако на следующий день Айдер Муждабаев удалил этот пост и написал вместо него другой – о том, что Дарья молодец, и ею следует восхищаться.

Произошедшее прокомментировал лидер «Славянской гвардии», сопредседатель «Международного Георгиевского союза» Владимир Рогов, напомнив о происхождении самоукраинизированного националиста.

«Родившийся в Тамбове и, как минимум, 44 из 49 лет своей жизни являющийся гражданином России «кыянын» и по совместительству вор бюджетных денег Айдер Муждабаев решил запретить коренной киевлянке и просто красавице Даше Белодед общаться на родном русском языке. Но затем испугался, удалил свой пост и написал новый», – написал он.

По мнению Владимира Рогова, Айдер Муждабаев просто испугался последствий, которые могут последовать со стороны родственников Дарьи Белодед, которая является известной дзюдоисткой и дочерью двукратного чемпиона Европы по дзюдо.

«Вот так несостоявшийся шпрехенфюрер Муждабаев решил затравить Дарью, но по традиции попал в «котёл»! Когда Пэрэмога превращается в Зраду!» – резюмировал Рогов.