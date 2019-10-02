Муждабаев намекнул на возможное убийство Зеленского

02.10.2019, Киев, Максим Карпенко

Та власть Украины, которая официально узаконит «капитуляцию», перестанет быть властью в этот же миг.

Ее снесет «активная часть общества», заявил в своем блоге бежавший из Москвы либерал и меджлисовский пропагандист Айдер Муждабаев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Муждабаева, президенту страны Владимиру Зеленскому не дадут подписать какой-либо документ, который может быть расценен, как акт о капитуляции. А если он пойдет на это, то тем самым подпишет себе, возможно, реальный смертный приговор.

«Это политическое самоубийство, а возможно и физическое в Украине…

Украина не сдастся ни при каких властях, пусть там никто не рассчитывает, потому что кроме любых властей и чиновников, которые, на самом деле, разные бывают, здесь есть украинский народ, активная часть общества, которая не даст эту страну предать никогда…

Я уверен, что украинская власть не подпишет капитуляцию, иначе она в ту же секунду перестанет быть украинской властью…

Никто не даст Зеленскому сдать территорию Украины», – заявил Муждабаев, комментируя согласие Зе-команды на имплементацию в конституцию Украины пунктов «формулы Штайнмайера».