19.06.2019, Киев, Максим Карпенко
 
ЕС, Запад, Общество, Политика, Россия, США, Украина
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Муждабаев не спешит стреляться и кроет последними словами западных лидеров

Президент Франции Эммануэль Макрон – «тряпка», а канцлер Германии Ангела Меркель «продалась Москве». Сейчас оба европейских лидера пытаются «нагнуть» главу украинского государства Владимира Зеленского и склонить его к «капитуляции» перед Россией.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил одиозный меджлисовский пропагандист, беглый российский либерал Айдер Муждабаев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Макрон и Меркель ломают Зеленского на то, чтобы он был более мягким к Путину. Они хотят вернуть Россию в ПАСЕ, обосновывают это левацкими идеями о том, что русские люди должны быть защищены, представлены, что нет защиты для русских людей в судах.

А как для украинских людей, какая защита?.. Макрон вообще – это такое нечто. Макрон – тряпка как президент. Я это понял еще, когда был во Франции год назад. Абсолютно неадекватный во времени, такое продолжение Обамы.

Обама левак-популист, и этот левак-популист… Макрон – абсолютная тряпка, а Меркель просто слуга Путина.

Германия сдалась фактически. То, что сейчас делают Макрон и Меркель – это склонение Украины к смирению с оккупацией.

Сейчас они проверяют Зеленского на прочность, насколько можно его «нагнуть» на эти свои идеи», – конспирологически резюмировал Муждабаев.

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