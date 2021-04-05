Муждабаев обозвал Зе-телеканал «Дом» халтурой и клянчит деньги на «красивый» ATR

05.04.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Государство не может найти 50 миллионов на «прекрасное и качественное» медиа, но при этом вкладывает 350 миллионов в телеканал «Дом», который транслирует фильмы из YouTube на неподконтрольные Киеву территории.

Об этом в своём видеоблоге заявил бывший российский либеральный журналист, а ныне осевший в Киеве пропагандист-меджлисовец Айдер Муждабаев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Большой русскоязычный телеканал для украинской контрпропаганды (как я понял министра – за рубежом и на оккупированной территории Донбасса). Кто бы спорил, что он нам нужен. Как и англо-, франко-, испано- и арабоязычный…

«Але є одне але» («но есть одно но – ред.). Точнее, есть обоснованное фактами опасение, что при медиа- и прочих менеджерах, назначенных действующей властью на посты, которые им по их способностям-патриотизму лучше не занимать, из хорошей идеи выйдёт очередной телеканал «Дом».

Кому интересно – можете сами посмотреть, что транслирует это чиновничье изделие жителям оккупированных территорий. Могу пересказать коротко. Сколько я ни включал, эфир «Дома» – это в основном взятые с ютуба советские фильмы про войну и рабоче-похмельные будни трудящихся.

Вся эта широкая русская отдушина для ОРДЛО – за 350 миллионов украинских денежных единиц в год. Как журналист и информационный редактор с 33-летним стажем я, скажем так, не уверен, что круглосуточное «мыло», война с немцами и бытовые пьянки по телевизору – именно то, что нужно для эффективной украинской контрпропаганды. А других композиторов, как выражался Сталин, у власти, похоже, нет», – констатировал Муждабаев.

«Просто когда ты смотришь – канал ATR пытаются задушить, не дать 50 миллионов ежегодной дотации, которая на нас всегда была рассчитана и должна была пойти нам на трансляцию, изготовление программ. Смотришь ATR – это весь свой контент, всё качественно, заставки, красиво, мы не работаем на нижнем уровне!

Мы в этот канал только вкладываемся и что можно туда добавляем. Мы не делаем халтуру. Здесь – это просто мрак, я надеюсь, это будет исправлено, мне неловко это смотреть. Там нечего обсуждать, потому что там идут советские фильмы», – жаловался экстремист.

«350 миллионов… это миллион в день идёт на скачивание с YouTube советских фильмов, что ли, я понять никак не могу?» – намекает Муждабаев.