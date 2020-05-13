Муждабаев обвинил Зеленского в «ужасном цинизме» и сравнил с Януковичем

13.05.2020, Киев, Игорь Петров

Есть «нехороший символизм» в том, что президент Украины Владимир Зеленский заявил о возобновлении финансирования крымскотатарского телеканала ATR 26 февраля, когда на Украине отмечается «День сопротивления Крыма российской оккупации».

Об этом на своем канале в Youtube заявил беглый московский либерал, заместитель генерального директора телеканала ATR, отъявленный русофоб Айдер Муждабаев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На данный момент финансирование подтвердили все – и депутаты, и правительство, и Кабмин. Но пока еще физически денег не поступило. Как только откроется финансирование АТР, я обязательно об этом сообщу. Потому что пока физически нет – о чем говорить?

Ну и, конечно, это какая-то дьявольщина – когда президент говорит 26 числа, в день сопротивления аннексии Крыма, что будет разблокирован вдруг зачем то заблокированный счет кем-то из чиновников нашего телеканала крымскотатарского и то, что он получит деньги накануне 18 мая, но со стороны людей, благодаря которым так получилось – такой цинизм.

Хотя, может, это случайно. Но символизм ужасный, очень нехороший. Это унизительно, это очень мне не нравится такое отношение. Это попахивает временами Януковича по отношению к крымским татарам», – жалуется Муждабаев.

Напомним, ATR входит в состав холдинга Ленура Ислямова вместе с детским каналом Lale и радиостанцией Meydan. Ленур Ислямов владеет 97,34% ATR, миноритарные совладельцы – Рефат Чубаров, Мавиле Исмаилова, Иса Хайбуллаев.

ATR получает финансовую поддержку из госбюджета Украины с 2016 года за счет бюджетной программы расселения и обустройства крымских татар и лиц других национальностей, депортированных с территории Украины.

В конце января 2020 г. гендиректор ATR Ленур Ислямов заявил, что телеканал может закрыться из-за приостановления финансовой поддержки из госбюджета.

По его мнению, к управлению структурами, занимающимися финансированием телеканала, “пришли неподготовленные менеджеры, которые не понимают приоритетов”.

По словам Ислямова, из-за проблем с финансированием канал на 90% сократил производство собственных программ, сокращено 45% коллектива, сокращены выпуски новостей и прекращены прямые эфиры.

10 февраля ATR заявил о блокировании его счетов и финансирования из госбюджета.

26 февраля президент Владимир Зеленский заверил, что крымскотатарский канал ATR продолжит свое вещание с помощью государственной поддержки.