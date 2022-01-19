Муждабаев объявил себя отцом-основателем «научной русофобии»

19.01.2022  18:05 (Мск), Киев,
Максим Карпенко.  
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Дзен, нацизм, Общество, Политика, Россия, Сюжет дня, Украина, экстремизм
Новости Украины

Беглый российский либерал и экстремист Айдер Муждабаев, обслуживающий интересы меджлисовцев в Киеве, объявил себя отцом-основателем русофобии как науки.

Об этом он заявил в эфире своего видеоблога, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Беглый российский либерал и экстремист Айдер Муждабаев, обслуживающий интересы меджлисовцев в Киеве, объявил себя...

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По мнению Муждабаева, русофобия – это главная идеология для украинцев.

«Русофобия – главная идеология 21-го века, абсолютно. Вы же знаете, что такое русофобия, согласно меня, как одного из отцов-основателей этой науки, русофобии как гуманитарной. Русофобия – это единственная точная наука из гуманитарных. Русофобия существовала всегда – это здоровая реакция организма на нечисть, как антитела мирового организма на эту болезнь русского величия.

Но я позволю себе напомнить, что именно ваш покорный слуга основал русофобию как единственную точную науку из гуманитарных… Русофобия – это еще и противоядие от малоросскости, от хохлизма, от того, что не является украинством в принципе, от того, что является колониальным определением, придуманным для рабов хозяином. Но нет уже никакого хозяина и никогда не будет. И никогда никакие хозяева русские не станут хозяевами украинцам», – возвестил экстремист.

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