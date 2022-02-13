Муждабаев объявил Собчак гибридным оружием Путина

Украинские СМИ начали синхронно продвигать тему неизбежности идти на уступки России, чтобы избежать войны.

Об этом в ходе форума по безопасности в Киеве заявил беглый российский либерал, меджлисовский пропагандист Айдер Муждабаев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Нам будут продвигать такую идею: война или «Минск». К нам будут затягивать российских медиа-персон, таких, как Собчак, которая уже очертила круг тем – про Крым ничего, давайте говорить о «Минске».

Также очень опасным является нарратив, который будут продвигать через соцопросы, интервью, ток-шоу. Они будут утверждать: «Мы должны учитывать реальность. Если никто не хочет войны – давайте обговаривать законопроекты, проголосуем, будем искать компромиссы. Никакого предательства – Путин тоже пойдёт на уступки, мы его уговорим, договоримся», – поделился опасениями меджлисовец.