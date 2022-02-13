Муждабаев объявил Собчак гибридным оружием Путина

13.02.2022  20:25 (Мск), Киев
Вадим Москаленко.  
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Дзен, Крым, Политика, Россия, Украина
Новости Украины

Украинские СМИ начали синхронно продвигать тему неизбежности идти на уступки России, чтобы избежать войны.

Об этом в ходе форума по безопасности в Киеве заявил беглый российский либерал, меджлисовский пропагандист Айдер Муждабаев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинские СМИ начали синхронно продвигать тему неизбежности идти на уступки России, чтобы избежать войны....

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«Нам будут продвигать такую идею: война или «Минск». К нам будут затягивать российских медиа-персон, таких, как Собчак, которая уже очертила круг тем – про Крым ничего, давайте говорить о «Минске».

Также очень опасным является нарратив, который будут продвигать через соцопросы, интервью, ток-шоу. Они будут утверждать: «Мы должны учитывать реальность. Если никто не хочет войны – давайте обговаривать законопроекты, проголосуем, будем искать компромиссы. Никакого предательства – Путин тоже пойдёт на уступки, мы его уговорим, договоримся», – поделился опасениями меджлисовец.

Муждабаев возмутился, что уже сейчас на украинском телевидении слишком мало обсуждают войну с Россией.

«Так мы увидим в наших медиа идею гибридного следующего «Минска» вместо «вы ведь не хотите большой войны».

Мы очень ослаблены в медийном фоне. У нас на ток-шоу главная тема – преследование Порошенко, а не война. И, к сожалению, политическая элита у нас это проглотила, и в медийном плане мы в очень плохом состоянии», – резюмировал беглый либерал.

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