Муждабаев отыскал «российскую логику» в смерти Тымчука

20.06.2019

Погибший накануне депутат Верховной Рады Дмитрий Тымчук, занимавшийся информационными спецоперациями, был якобы одним из тех, кого Россия считает своим «серьезным врагом».

Об этом в своем блоге заявил бежавший из РФ либеральный пропагандист Айдер Муждабаев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Муждабаев уверен, что Тымчук обладал большим количеством информации, и «убрать его» было бы «логичным» со стороны российских спецслужб.

«Многим публичная деятельность его известна, многие видели, чем он занимается. Он разоблачал пропаганду эту гибридную про «зеленых человечков», про этих, так называемых повстанцев на Донбассе. Он говорил правду, в том числе про катастрофу МН17, про уничтожение пассажиров рейса МН17 российской ракетой, российскими военнослужащими…

Судя по всему Дмитрий Тымчук помогал следственной группе и принимал участие в этом расследовании. Версий у меня никаких нет, но то, что Дмитрий Тымчук был одним из явных и серьезных врагов России на информационном фронте – это очевидно.

Он был настоящий враг России – убежденный, последовательный и деятельный враг. Он обладал огромным количеством информации из разных источников… Убрать Тымчука – это целиком логично с точки зрения россиян, их спецслужб», – уверяет Муждабаев.