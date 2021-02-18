Муждабаев плачется иностранным разведкам: «Нас бросили и оставили без денег»

18.02.2021, Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Спецслужбы Украины и других стран мира должны разобраться, почему украинская власть не хочет финансировать меджлисовский телеканал ATR, лишенный господдержки.

Об этом в эфире ATR – частного телеканала, принадлежащего организатору блокады Крыма, бывшему вице-премьеру Крыма коммерсанту Ленуру Ислямову, заявил его замдиректора, беглый российский либеральный пропагандист Айдер Муждабаев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Муждабаев с надрывом в голосе, едва не переходящим на крик, раскритиковал украинскую власть и заявил, что она не заслуживает доверия.

«У меня вопрос: а зачем эти люди помогают нашим мучителям, почему они делают то, чего делать не должны? Почему эти люди, находясь при должностях в украинской власти, в правительстве, я не знаю еще где, абсолютно молча смотрят на то, как страдает мой народ? Почему эти люди делают все для того, чтобы этот телеканал погас, чтобы этого канала не было в эфире Украины, оккупированного Крыма, чтобы ATR не показывал на весь мир то, что происходит в Крыму.

Чей заказ исполняют эти люди, на кого они работают и с кем они связаны? Я обращаю этот вопрос к СБУ, обращаю этот вопрос к другим спецслужбам, к иностранным спецслужбам, к кому угодно, к парламентам и народам стран мира – посмотрите на тех людей, которые сейчас, находясь у власти в Украине, душат единственный крымско-татарский телеканал.

Ответьте мне, люди при должностях, на какие конкурсы мы должны выставлять эти сюжеты из оккупированного Крыма, с кем мы должны соревноваться в освещении этих событий? Кто вы такие, если вы не слышите страдания народа, коренного народа Украины, брошенного в оккупации? Почему вы глухие, слепые, кто вам дал мандаты депутатские, кто вас посадил на эти должности, с чем будут связаны ваши фамилии и имена потом, когда Крым освободится?

Да даже в ближайшие годы, когда вас, конкретно вас, кто сейчас занят удушением ATR, отодвинут от кормушки? А это обязательно случится, потому что такие люди не могут – мы вам не доверяем, такие люди, которые сейчас занимаются оккупированными территориями, мы не доверяем вам, вы ведете себя как враги нашего народа, как люди, которые точно так же, но другим способом издеваются над крымскими татарами. Там так, а здесь так», – заявил Муждабаев.