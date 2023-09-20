Муждабаев поглумился над российским военным судом и пообещал совершать больше преступлений

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Второй Западный окружной военный суд заочно приговорил одного из руководителей меджлисовского телеканала ATR Айдера Муждабаева к 6 годам лишения свободы за призывы к терроризму.

Сбежавший из России бывший корреспондент «МК» призывал брать в заложники русских, чтобы обменять их на задержанного и в последствии осуждённого за подготовку теракта на День Победы в Симферополе режиссера Олега Сенцова, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Господин Муждабаев в 2018 году призывал брать русских заложниками, чтобы вытащить террориста Сенцова из тюрьмы. Дело долго разбиралось по причине того, что Россия официально запрашивала экстрадицию этого подонка. Вчера, соответственно, военный суд признал Муждабаева виновным по статье «терроризм». Почему срок маленький? Потому что уголовное дело было открыто до того, как вступили в силу «поправки Яровой», которые увеличили срок за терроризм», – рассказал «Политнавигатору» обозреватель Армен Гаспарян.

Он не смог уточнить судьбу московской квартиры Муждабаева, которую тот получил от мэрии во время работы в столице.

«Что касается имущества, я, честно говоря, не знаю. Это надо смотреть содержательную часть судебного приговора. Поскольку я был опрошен гособвинителем и адвокатом, и после этого ушёл. Так что здесь я ничего вам сказать не могу», – пояснил Гаспарян.

Не стал говорить о своей московской недвижимости и сам Муждабаев. В комментарии к новости о своем заочном приговоре он лишь пообещал оправдать приговор «русофобскими преступлениями» в дальнейшем.

«Печальная новость из рейха пришла… Я расстроен. Мало дали. Я рассчитывал по итогам своих русофобских преступлений лет на восемь, минимум… Но все же военным судом. Поэтому отвечу на это военными преступлениями. Рейх, спасибо за доверие!» – написал Муждабаев.

Ранее его бывшая коллега по редакции газеты «Московский комсомолец» журналистка Екатерина Петухова рассказала, что Муждабаев во время работы в Москве получил квартиру в центре Москвы от мэрии.

«Мэрия Москвы, кровавый то бишь режим, дала ему в Москве квартиру в одной станции от Садового кольца! Тиран неумолимо жесток! Скотина, бл..ь! При этом, Россию ненавидел всегда! 10 лет мы вместе в МК работали. Меджлис этот сраный проталкивал в МК ежедневно. Сам к Крыму, правда, никакого отношения не имеет. Родился в Тамбове. И мама у него русская, чтоб вы понимали. Вот так оскотиниваются люди», – заявила Петухова.