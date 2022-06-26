Муждабаев покрыл площадной бранью Венедиктова, Муратова, Абрамовича

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Новости Украины

Российским либералам перекрыли заработок в России, поэтому они бежали из страны, чтобы зарабатывать на теме сбора денег для украинских беженцев.

Об этом в своём блоге на YouTube-канале заявил меджлисовский пропагандист Айдер Муждабаев, который сам сбежал из Москвы, но несколькими годами раньше, протестуя против воссоединения Крыма с РФ, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.

Муждабаев припомнил недавнее заявление российского музыкального критика, либерала Михаила Козырева, который назвал соотечественников «бездушными скотами».

«Вы же свои ошибки не признаёте никакие, как будто ничего не было. «Мы выглядим, как скоты» – скажи: «я выгляжу как скот». Я, Миша Козырев, выглядел всё это время, как скот. С себя начни. Каждый русский должен начать с себя. А то они все уже и нерусскими становятся вдруг. К России уже отношения не имеем, всё – «рейх». Раньше имели, потому что там можно было зарабатывать. Теперь, как-то стрёмно, сложно», – отчитал Муждабаев либералов за недостаточную поддержку Украины в предыдущие годы.

Теперь, по его словам, беглые либералы зарабатывают, собирая деньги на концертах в поддержку украинских беженцев:

«Увидите кто, передайте этим людям всем: это такое бл#дство – собирать денежки для украинских беженцев».

Также Муждабаев не оставил без внимания лауреата Нобелевской премии мира и главреда иноагента «Новая газета» Дмитрия Муратова, который решил продать свою медаль (по слухам, ее приобрел олигарх Роман Абрамович) и перевести деньги на помощь Украине.

«Эту медальку, которую, безусловно, русский олигарх купил. Я даже могу предположить какой. Купил за эти нереальных 105 миллионов долларов себе индульгенцию. Сейчас он скрывается в Риме, потом ему кто-нибудь скажет. И все они вместе пойдут по прямой дороге к счастью, к славе без всякого позора, без всякого имперского бэкграунда. Хрен вам, ребята, мы всё помним в Украине», – гневался меджлисовец.

Особенно его бесило то, что даже если эти деньги и дойдут, то достанутся они, в том числе, украинским беженцам в России.

«Муратов в ЮНИСЕФ передал эти деньги русского олигарха, понятно, что никто другой выложить такую охренительную сумму не мог за это ничтожество, за эту медаль его ничего не стоящую, ни формально, ни практически. Не было таких случаев никогда в истории Нобелевских премий. Они просто отдадут ЮНИСЕФ, и там написано – для помощи детям, находящимся во всех странах, где находятся украинские беженцы, дети. То есть в РФ, в русском рейхе, там не написано: «кроме России», – отметил пропагандист.

Он добавил, что вместо этого «имитаторы свободы слова рейха» лучше бы скинулись на вооружение для ВСУ.

«ФСБшный редактор Муратов, как и ФСБшный газпромовсккий редактор Венедиктов, поставлены на заботу о детях. Они записывают скорбные ролики, вздыхают по поводу того, что под санкциями лекарства деткам несчастным, больным людям. Не нападайте на Украину. Вот с чем надо бороться, а не беженцам помогать. На хер твоя помощь не нужна беженцам. Вы создали этих беженцев, мрази. Других слов для имитаторов свободы слова в рейхе, которые позволял ему готовиться к войне под этой завесой, держа стыдливо занавеску от Запада, чтобы не было санкций. Вы подонки, вы соучастники, на коленях вам стоять, а не беженцам помогать. Помогайте, если вы проукраинские, покупайте украинской армии оружие, приборы ночного видения, что-то полезное. От ваших соплей, слёз по украинским детям, вывезенных в Россию насильственно, ничего кроме тошноты нет. Это вы можете, где угодно на Западе рассказывать, какие вы добрые, а на самом деле вы вкладываете деньги в строительство концлагерей на территории вашего рейха», – истерил Муждабаев.