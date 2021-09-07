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07.09.2021 16:57 (Мск), Киев, Максим Карпенко
 
Дзен, Крым, Политика, Россия, Украина
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Муждабаев пообещал выделить россиянам двое суток на эвакуацию по Крымскому мосту

Новости УкраиныВсе приехавшие в Крым россияне после перехода полуострова под контроль Украины должны будут собрать...

Все приехавшие в Крым россияне после перехода полуострова под контроль Украины должны будут собрать вещи, бросить недвижимость и уехать по Крымскому мосту.

Об этом в эфире своего интернет-канала заявил беглый российский либерал, а ныне меджлисовский пропагандист Айдер Муждабаев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Муждабаев пообещал выделить двое суток на то, чтобы граждане России, переехавшие на полуостров после его воссоединения с РФ, покинули территорию полуострова.

«Паковать вещи, коробки закупать надежные, веревки. С квартирами придется расстаться. Проблемы оккупанта – это проблемы оккупанта. Мы даже думать об этом не должны. Да, завезли под миллион точно. Да, из них в ФСБ тысяч 30, это просто фантастика. Какие-то Росгвардии там, гестапо их, эсэсы, я уже перестал разбираться давно. Нас это не должно волновать. Когда наши чиновники начинали там реверансы какие-то перед оккупантами, «вот, может, вы останетесь, рассмотрим ваше ходатайство». Пойдите к черту. Это разговоры лузеров и проигравших», – сказал меджлисовский пропагандист.

«Уже никто так не говорит ни про воду – «дадим», кроме маргиналов каких-то или совсем зашкваренных людей, ни про это, о чем я сейчас говорю. Просто встали и пошли. Единственная функция Крымского моста – там должно быть одностороннее движение в момент, просто открыть все полосы. Два дня на сборы, собрались и поехали», – заявил Муждабаев.

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