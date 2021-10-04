Прослушать новость. Нажмите мышью или клавишу F2 на клавиатуре
04.10.2021 10:55 (Мск), Киев, Максим Карпенко
 
Дзен, ЛГБТ, Политика, Украина
Просмотров:

Муждабаев поставил украинцев и крымских татар в один ряд с геями и животными

Новости УкраиныМировое сообщество должно устраивать марши не в защиту животных и прав ЛГБТ, а против...

Мировое сообщество должно устраивать марши не в защиту животных и прав ЛГБТ, а против русских.

Об этом в эфире интернет-канала «ПроFile» заявил беглый российский либеральный журналист, ставший на Украине рупором антирусской пропаганды Айдер Муждабаев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

При этом, по мнению Муждабаева, надежды на европейские организации и государства тщетны.

«Эти люди неизлечимы, ты понимаешь? Это те люди, которые будут толеровать твоих убийц. Это люди, которые скажут: «Минуточку, тут Гитлер убил шесть миллионов евреев. Давайте выслушаем его точку зрения». Они не будут воевать с ним, во время холокоста они будут думать, почему он такой плохой, чего он этих евреев в печах, почему нельзя было спокойно расстрелять, зачем эти все вещи», – сказал русофоб.

«Это как русские говорили, когда я был на Майдане, приезжал с Майдана в Москву, тогда еще перелом произошел на оккупации, а так они, русские, еще сочувствовали Майдану, но некоторые прямо говорили: «Я не понимаю, чего Янукович танками это все не раздавит?». Или: «Да их просто надо всех перевешать и все». Они так живут, они так мыслят, поэтому марши надо проводить не в защиту животных, а против русских. Потому что придут русские – не будет ни животных, ни ЛГБТ, ни крымских татар, ни украинцев – никого не будет», – заявил Муждабаев.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки:

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Октябрь 2021
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Сентябрь    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть