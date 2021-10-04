Муждабаев поставил украинцев и крымских татар в один ряд с геями и животными

04.10.2021 10:55 (Мск), Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Мировое сообщество должно устраивать марши не в защиту животных и прав ЛГБТ, а против русских.

Об этом в эфире интернет-канала «ПроFile» заявил беглый российский либеральный журналист, ставший на Украине рупором антирусской пропаганды Айдер Муждабаев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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При этом, по мнению Муждабаева, надежды на европейские организации и государства тщетны.

«Эти люди неизлечимы, ты понимаешь? Это те люди, которые будут толеровать твоих убийц. Это люди, которые скажут: «Минуточку, тут Гитлер убил шесть миллионов евреев. Давайте выслушаем его точку зрения». Они не будут воевать с ним, во время холокоста они будут думать, почему он такой плохой, чего он этих евреев в печах, почему нельзя было спокойно расстрелять, зачем эти все вещи», – сказал русофоб.

«Это как русские говорили, когда я был на Майдане, приезжал с Майдана в Москву, тогда еще перелом произошел на оккупации, а так они, русские, еще сочувствовали Майдану, но некоторые прямо говорили: «Я не понимаю, чего Янукович танками это все не раздавит?». Или: «Да их просто надо всех перевешать и все». Они так живут, они так мыслят, поэтому марши надо проводить не в защиту животных, а против русских. Потому что придут русские – не будет ни животных, ни ЛГБТ, ни крымских татар, ни украинцев – никого не будет», – заявил Муждабаев.