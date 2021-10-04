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04.10.2021 16:25 (Мск), Киев, Максим Карпенко
 
Дзен, Политика, Россия, Украина
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Муждабаев потребовал от Запада не признавать российскую Госдуму

Новости УкраиныГосударства, подписавшие итоговую декларацию так называемой «Крымской платформы», которая не признала Крым частью России,...

Государства, подписавшие итоговую декларацию так называемой «Крымской платформы», которая не признала Крым частью России, должны автоматически объявить нелегитимными и прошедшие недавно выборы в Госдуму.

Об этом в эфире интернет-канала «ПроFile» заявил бывший московский либеральный пропагандист Айдер Муждабаев, ставший на Украине рупором антироссийской и меджлисовской пропаганды, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сейчас Верховная рада обратилась к парламентам мира с призывом не признавать выборы с включением Крыма. Это же федеральный округ. Там голосование мажоритарное и по партийным спискам, куда включен Крым, откуда его не вынешь. То есть там как минимум половина депутатов, плюс еще сколько от Крыма по мажоритарным округам – они даже формально незаконны, большое половины в любом случае незаконны, если государство не признает оккупацию Крыма, как на «Крымской платформе», – сказал русофоб.

«Ну и давайте с «Крымской платформы», эти 47 стран или сколько там [подписались] – скажите, что вы не признаете этот парламент, раз он с включением Крыма… Мы им предложили, они приехали, они сами под этим подписались. Они будут иметь дело со своей совестью, со своим народом, со своими избирателями, с историей в конце концов. Мы все сделали правильно», – заявил Муждабаев.

В «Крымской платформе» принимали участие 43 государства, в основном представляющие ЕС и НАТО.

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