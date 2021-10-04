Муждабаев потребовал от Запада не признавать российскую Госдуму

04.10.2021 16:25 (Мск), Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Государства, подписавшие итоговую декларацию так называемой «Крымской платформы», которая не признала Крым частью России, должны автоматически объявить нелегитимными и прошедшие недавно выборы в Госдуму.

Об этом в эфире интернет-канала «ПроFile» заявил бывший московский либеральный пропагандист Айдер Муждабаев, ставший на Украине рупором антироссийской и меджлисовской пропаганды, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сейчас Верховная рада обратилась к парламентам мира с призывом не признавать выборы с включением Крыма. Это же федеральный округ. Там голосование мажоритарное и по партийным спискам, куда включен Крым, откуда его не вынешь. То есть там как минимум половина депутатов, плюс еще сколько от Крыма по мажоритарным округам – они даже формально незаконны, большое половины в любом случае незаконны, если государство не признает оккупацию Крыма, как на «Крымской платформе», – сказал русофоб.

«Ну и давайте с «Крымской платформы», эти 47 стран или сколько там [подписались] – скажите, что вы не признаете этот парламент, раз он с включением Крыма… Мы им предложили, они приехали, они сами под этим подписались. Они будут иметь дело со своей совестью, со своим народом, со своими избирателями, с историей в конце концов. Мы все сделали правильно», – заявил Муждабаев.

В «Крымской платформе» принимали участие 43 государства, в основном представляющие ЕС и НАТО.