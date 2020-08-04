Муждабаев потребовал убираться в Россию всем, кто не хочет вывешивать флаги Украины и петь гимн

04.08.2020, Киев, Вадим Москаленко

Чтобы выжить в нынешних условиях, украинцами нужно обязательно петь гимн и вешать флаги Украины, особенно в школах, иначе дети забудут, что напала Россия, и Русский мир сам «втечёт» в них.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил объявленный в розыск пропагандист запрещенного в РФ Меджлиса, либерал Айдер Муждабаев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я за то, чтобы везде висел флаг Украины, чтобы везде как можно чаще пели гимн. Я сам готов его петь – это не глупость никакая, не считайте меня дураком каким-то, не демократом, «вот, ты не либерал» – я либерал, я просто жить хочу, вот и всё, понимаете? Я считаю, что мертвые либералы никому не нужны, как и мертвые любые другие.

Нам сначала нужно выжить, нам сначала нужно консолидироваться как-то и детям объяснить, что происходит у нас в стране доступным им языком. Вы сейчас в школу зайдите, многие не знают, что на нас Россия напала, а гимн будет об этом напоминать тоже, я не вижу тут ничего плохого», – заявил Муждабаев.

После этого, очевидно, пропагандисту пришёл комментарий о том, что всё это похожая на Советский Союз «принудиловка».

«Я тоже могу из себя строить благостного чувака – не надо детям ничего насильно… ничего. Не надо? Русский мир в них сам втечёт…Я считаю, что всё это связанно – и пение, и гимны тоже. Как это ни странно и как это ни выглядит, «вот это как при совке» – нет, это не при совке, Украина не совок!

Украинский гимн – это не гимн совка, это не гимн гадской империи – это гимн свободной страны, за который люди гибнут на фронте!» – взбесился межлисовец.

«Если не хотите его исполнять, есть прекрасная страна Россия, там не исполняют украинский гимн, почему бы не переехать туда? Чего нет-то?» – раздражённо добавил Муждабаев.