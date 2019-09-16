16.09.2019, Киев, Владимир Гладков
 
Политика, Пропаганда, Украина
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Муждабаев пожаловался на шовинистов в украинском Крыму

Крымские татары всегда, даже во время пребывания полуострова в составе Украины, жили под страшным гнётом шовинистов и ксенофобов.

Об этом в эфире телеканал «ATR» заявил беглый российский либерал, меджлисовский пропагандист Айдер Муждабаев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я с детства знаю, и все подтвердят, что такое жизнь крымского татарина в Крыму была всегда, даже в годы независимости. Это была история, в которой каждый шовинист, ксенофоб мог подойти к девочке и сказать: «Ты черно…гузка, ты здесь никто, ты орда, вас нужно вернуть в Узбекистан». Оскорбляли детей, не садили за одну парту, дёргали за волосы, унижали, и так далее», – сказал он.

Напомним, до бегства на Украину – во время работы в Москве «притесняемый» Айдер Муждабаев получил от мэрии квартиру в центре российской столицы.

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