Муждабаев проклинает Навального: Принял Россию с маршами протеста и оставил с «Умным голосованием»

Алексей Навальный с самого начала своей карьеры оппозиционера работал на уничтожение реального протестного движения в России, и его «Умное голосование» это еще раз подтвердило.

Об этом на своем канале в Ютуб заявил бывший московский либерал, а ныне заместитель генерального директора телеканала ATR Айдер Муждабаев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Роль Навального до конца не понята ни Западом, ни многими русскими, ни украинцами. Роль Навального – это сделать Рейх таким, чтобы там даже многие даже условно нормальные действия приводили к ужасным, извращённым, дебильным результатам.

Например, Навальный придумал это «Умное голосование», которые некоторые люди назвали «Унылым говном». И что мы имеем в результате? Слава Богу, там всё равно были подтасовки, слава Богу, «Единая Россия» всё равно подтасовывала выборы и, всё-таки, не все герои Новороссии войдут в новый состав Госдумы.

Это альтернативное «Умное голосование», оно для того чтобы к власти пришли не воры, а убийцы. Что имелось в виду – есть кандидат от «Единой России», есть ещё любые кандидаты, которых ФСБ разрешила зарегистрировать в списке на федеральных участках, включая Крым. И вот типа честному русскому предлагается прийти проголосовать. И ты, который Путина не любишь, идёшь и по совету Навального, чтобы не выбрать кого-нибудь губернатора Сранкина, выберешь какого-нибудь убийцу из Донбасса в списке КПРФ.

КПРФ – это сталинисты, расисты, наци. Это люди с хоругвями, с фальшивым этим русским Православием. Это толпа беснующихся коммунистов вперемежку с беснующимися русскими православными с хоругвями и какими-то красными флагами вперемежку. Смешались вместе кони, свиньи, люди…. не знаю, как назвать эти сорта говна.

Плюс ещё партия «Справедливая Россия» в которую вошёл Захар Прилепин, который воевал на Донбассе. Вот этого человека Навальный его друзья предлагали избирать вместо «Единой России».

Слава Богу, выборы ничего не решают, поэтому всё равно – воры там или кровопийцы. Но это – окончательное раскрытие феномена Алексея Навального, все действия которого приводят к уничтожению реальных протестов в России до уровня нуля.

Он принял Россию из рук убитого Немцова с маршами, пусть не миллионными, но тысяч по 50 ходило. Навальный своей прокремлевской политикой, соглашательством с оккупацией Крыма, своей борьбой с коррупцией, завершает свою работу на посту оппозиционера Путина. Это работа, даже сейчас находится сколько-то миллионов людей, которые верят этому проходимцу», – сказал Айдер Муждабаев.