Муждабаев прямым текстом потребовал от украинцев убивать русских

19.01.2022  14:13 (Мск), Киев,
Максим Карпенко.  
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Дзен, Политика, Политические убийства, Украина
Новости Украины

Украинцы должны забыть о том, разговаривают со своими смертельными врагами на на одном языке, и не наделять их человеческими качествами.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил бывший московский журналист Айдер Муждабаев, перебравшийся в Киев и обслуживающий сейчас интересы запрещенной в РФ за экстремизм меджлисовской группировки, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинцы должны забыть о том, разговаривают со своими смертельными врагами на на одном языке,...

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По мнению Муждабаева, неспособность убить «москаля» – приводит к неполноценности украинцев.

«Если ты признаешь москаля абсолютным злом, ты должен его убить, потому что он враг. Смертельный враг должен быть убит. А если тебе убивать страшно и ты не можешь, или нет силы, нет сил в данный момент, то ты начинаешь его наделять человеческими качествами. Почему я его не убил? Потому что он хороший, он – брат, у него язык похожий. А вот, в Москве можно заработать немножко, а вот, он меня хохлом назвал, но ничего же не сделал, просто сала попросил привезти. И эта неполноценность из поколения в поколение передается», – заявил Муждабаев.

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