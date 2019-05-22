Муждабаев пугает русских топором под подушкой

22.05.2019, Киев, Максим Карпенко

Крымские татары обладают мудростью похлеще немецкого канцлера Германии Отто фон Бисмарка и знают, что при соседстве с русскими нужно всегда держать под подушкой топор.

Об этом в своем блоге заявил беглый российский либеральный пропагандист Айдер Муждабаев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Меджлисовец рассказал несколько антироссийских поговорок, назвав их «социально-политическими».

«У крымских татар есть такая самая большая мудрость, которую я знаю, содержится в крымско-татарских поговорках. Они очень социально-политические, потому что мы народ политический и сильно натерпелись. Вот, запомните эту поговорку и если что – отвечайте на всякие вопросы про Российскую Империю.

Есть такая поговорка у крымских татар: «Не сажай березу во дворе – русский придет и скажет, что это его земля». По-моему, исчерпывающе. Еще есть такая поговорка: «Если сосед россиянин – держи топор под подушкой». Тоже, по-моему, актуально. То есть не доставай топор, а держи даже в мирное время… Поговорки классные у крымских татар.

Еще есть третья поговорка очень хорошая, это про переговоры, про международные отношения. Звучит она так по-русски: «Не опирайся на воду – не верь россиянину». Какой там Бисмарк – крымские татары это знали задолго до Бисмарка и никогда не верили в договоры с россиянами», – заявил Муждабаев.

Отметим, что Бисмарк ничего подобного не говорил о недоговороспособности русских. Ранее, как сообщал ПолитНавигатор, советник главы МВД Украины опозорился, попытавшись процитировать Бисмарка.