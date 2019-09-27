Муждабаев: Путин – цельный, Зеленский – лакмус, западные лидеры – дерьмо

27.09.2019, Киев, Максим Карпенко

Западные элиты разлагаются так стремительно, что на фоне лидеров США и Евросоюза даже Путин смотрится цельной фигурой. А молодой президент Украины Владимир Зеленский выполняет миссию, своего рода, – лакмуса, проявляя суть каждого партнёра, с которым вступает в общение.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил беглый российский либерал-пропагандист Айдер Муждабаев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Муждабаев жестко «проехался» по западным лидерам, сравнив их с персонажами из книг писателя Николая Гоголя.

«Я считаю, что появление Зеленского в кругу вот этих людей – Макрона, Меркель, Трампа, Бориса Джонсона – этого премьер-министра так называемой, пока еще Великой Британии – это прекрасная история.

Украинцы просто засунули им лакмус. Зеленский – это лакмус, с помощью которого… чистый лакмус, незамутненный.

Он прямо с телеэкрана, со сцены шагнул в политику. Ну а там кто сидит, в этой политике? Какие же прекрасные интеллектуалы там находятся, которые не ровня Зеленскому, давайте посмотрим.

Борис Джонсон – вечно взъерошенный чувак, который помог устроить русским брэксит Великобритании, сейчас – черт те что там творится.

Макрон – фигляр, Хлестаков. Вообще, все эти персонажи абсолютно гоголевские. Чичиковы, Хлестаковы, Бобчинские и Добчинские.

Меркель напоминает – я уже не буду женщину сравнивать ни с какими гоголевскими персонажами, но вы найдете там ей прототип.

И, наконец, само божество этой новой политики – это господин Трамп», – перечислил Муждабаев.

Пропагандист также нецензурно охарактеризовал нынешнее положение в мире: «Я считаю, что Зеленский, видимо, для этого судьбой предназначен истории, чтобы показать окончательную ничтожность этой элиты. На самом деле, не Украина прое….на – мир прое…н, понимаете? Это совершенно очевидно, и Зеленский просто своей непосредственностью показывают, что они-то там давно сидят, они-то хуже, а совсем не лучше».

Муждабаев также разразился оскорблениями в адрес российского президента, назвав его при этом единственным реальным мировым лидером.

«Запад разлагается, деинтеллектуализируется, превращается в сборище аплодирующих очень дешевым личностям, совсем не историческим и не тем, которые должны руководить такими странами в такие периоды. На фоне их всех Путин, злодей, преступник международный, кровавый тиран, убийца и так далее, смотрится единственной цельной политической фигурой. Это, вообще говоря, позор», – горько сокрушается междлисовец.