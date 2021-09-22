Муждабаев: Русские гораздо злее Путина, Ивана Грозного и Сталина

22.09.2021 16:49 (Мск), Киев, Игорь Петров

Новости Украины

Русские якобы сожгли бы всех живьем, если бы не власть, и они считают, что их президент Владимир Путин недостаточно жесток.

Об этом в своем видеоблоге заявил заместитель генерального директора телеканала ATR, бывший московский журналист Айдер Муждабаев, перебравшийся на Украину и ставший рупором экстремистов-меджлисовцев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

«В России любая власть, даже самое жестокая, всё равно лучше людей. Задача любой власти в России, начиная с Ивана Грозного, – это максимально укрепить рабство, чтобы аборигены друг друга не перерезали и не перегрызли глотки. Вы прекрасно видите, как это работает на примере ксенофобии», – с казал экстермист.

«В России постоянно проходят так называемые народные сходы когда девушку допустим, изнасиловали, или кто-то убит, или кто-то избит и есть подозрение, что это чеченец, например, они очень чеченцев во всём обвиняют, или кавказец какой-нибудь. Если свой, кацап, тьфу, вообще не вопрос, никаких сходов не будет – ну, убил и убил, изнасиловал и изнасиловал. Но только если это не русский этнически, тогда начинаются сходы и брожение. И что вы думаете, если бы не власть, они бы всех не сожгли живьём? Сожгли бы конечно», – считает пропагандист-русофоб

«Даже Сталин был лучше своего народа, совершенно в этом уверен. По всем их поступкам видно, что им всегда не хватает от власти жестокости. Есть огромное количество людей, которым искренне нравятся стрелковы, они считают, что Путин недостаточно суров, что он так себе диктатор. Его во всём мире считают каким-то злом, русский человек думает: «Почему блин нет рек крови», – сказал Муждабаев.