Прослушать новость. Нажмите мышью или клавишу F2 на клавиатуре
22.09.2021 16:49 (Мск), Киев, Игорь Петров
 
Дзен, Политика, Россия, Украина
Просмотров:

Муждабаев: Русские гораздо злее Путина, Ивана Грозного и Сталина

Новости УкраиныРусские якобы сожгли бы всех живьем, если бы не власть, и они считают, что...

Русские якобы сожгли бы всех живьем, если бы не власть, и они считают, что их президент Владимир Путин недостаточно жесток.

Об этом в своем видеоблоге заявил заместитель генерального директора телеканала ATR, бывший московский журналист Айдер Муждабаев, перебравшийся на Украину и ставший рупором экстремистов-меджлисовцев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

«В России любая власть, даже самое жестокая, всё равно лучше людей. Задача любой власти в России, начиная с Ивана Грозного, – это максимально укрепить рабство, чтобы аборигены друг друга не перерезали и не перегрызли глотки. Вы прекрасно видите, как это работает на примере ксенофобии», – с казал экстермист.

«В России постоянно проходят так называемые народные сходы когда девушку допустим, изнасиловали, или кто-то убит, или кто-то избит и есть подозрение, что это чеченец, например, они очень чеченцев во всём обвиняют, или кавказец какой-нибудь. Если свой, кацап, тьфу, вообще не вопрос, никаких сходов не будет – ну, убил и убил, изнасиловал и изнасиловал. Но только если это не русский этнически, тогда начинаются сходы и брожение. И что вы думаете, если бы не власть, они бы всех не сожгли живьём? Сожгли бы конечно», – считает пропагандист-русофоб

«Даже Сталин был лучше своего народа, совершенно в этом уверен. По всем их поступкам видно, что им всегда не хватает от власти жестокости. Есть огромное количество людей, которым искренне нравятся стрелковы, они считают, что Путин недостаточно суров, что он так себе диктатор. Его во всём мире считают каким-то злом, русский человек думает: «Почему блин нет рек крови», – сказал Муждабаев.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки:

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на rusfront5@ya.ru


Все новости за сегодня
  • Сентябрь 2021
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Август    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    27282930  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть