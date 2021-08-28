Муждабаев сбежал с эфира из-за неудобного спора: «Айдерчик, сколько крымских татар?»

28.08.2021 15:50 (Мск), Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Бывший московский либерал Айдер Муждабаев, в 2014 году уехавший в Киев и работающий на меджлисовском телеканале ATR, сбежал из эфира интернет-канала «Скрыпин» после спора о языковой политике Украины.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», в эфире с Муждабаевым в качестве оппонента присутствовал украинский публицист Леонид Швец. До 2014 года он имел резюме левака и критика националистов, однако после начала Русской весны поддержал бандеровский режим и стал оправдывать борьбу с Россией.

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Однако, как оказалось, Швец так и не стал своим для радикального лагеря украинских нацистов. В споре с Муждабаевым он непозволительно упомянул результаты социологических опросов, согласно которым население южных областей Украины не поддерживает последние дискриминационные меры официального Киева против русского языка.

«Институт политической психологии и еще чего-то при нашей академии наук проводил большой опрос. Наиболее сложная ситуация у нас на юге страны. Я не говорю о Крыме – до Крыма они, конечно же, не достучались, они опрашивали то, что называется регионом юга. Это Одесская, Херсонская, Николаевская, не знаю, включают ли Запорожскую или не включают – наиболее негативное отношение к языковому закону, вообще к положению языковому. Скажем так – это сейчас наиболее оппозиционный регион, если не брать то, что осталось от Донецкой и Луганской областей. Это так. Можно с этим соглашаться, не соглашаться – с этим надо что-то делать, чтобы просто одним утром не проснуться и не оказалось, что «ах», – заявил Швец.

Свой вариант решения проблемы предложил Муждабаев: «Ну а что делать? Продвигать украинский язык».

«Ну Айдер, нафиг ты этой фигней занимаешься. Давай без этого», – возмутился Швец.

После этого Муждабаев возмутился и обвинил Швеца в расизме:

«А можно я скажу как къырымлы чуть-чуть? Я имею прямо противоположное мнение, я даже встать хочу и уйти сейчас, но я не уйду просто из уважения к вам. Кстати, к Лёне тоже, как к человеку, но он левак такой. Это единственная страна в мире, где левак может быть еще и немного расистом – это Украина. Потому что классические леваки – это другое. А у нас ты просто даже не замечаешь, что беспокоишься об оккупантах, но не беспокоишься про крымских татар. Ты говоришь: «А как нам решить проблему Крыма» и беспокоишься о русскоязычных, которые нас ненавидят – Украину, къырымлы. Всю жизнь ненавидели. А почему ты в первую очередь не сказал: «Мы должны беспокоиться про коренной народ Крыма, а не о тех оккупантах, которые понаехали на протяжении всех лет», – начал сумбурную лекцию Муждабаеву. «Айдерчик, а сколько, напомни мне, в Крыму къырымлы?» – парировал Швец.

«Мустафа Джемилев когда-то сказал такую фразу: «Вы обвиняете нас в том, что нас мало, но сами сделали так, что нас там почти нет», – ответил Муждабаев.

«Я просто хочу услышать цифру. Мы говорим о деоккупации Крыма. В Крыму живут много других национальностей», – продолжил Швец.

«Это позорный вопрос. Для меня это обидно, мне очень жаль, что ты так думаешь. Плохо относишься к крымским татарам», – отрезал Муждабаев.

«Я не отношусь плохо к крымским татарами, я спросил у тебя, сколько крымских татар в Крыму?» – настаивал Швец.

«Еще раз – сколько евреев осталось в Польше после Холокоста?» – перевел тему Муждабаев.

«Вау, слушай, Айдер, я не знаю, что ты можешь говорить на канале ATR и что ты можешь гнать, но такие передёргивания просто несерьезны», – парировал Швец.

После этого Муждабаев обиделся и покинул эфир:

«Это неуважение, просто. Больше меня с этим человеком в эфир не приглашайте, до свидания. Это левацтво, откровенное неуважение к крымским татарам, я не хочу это слышать».

Ранее сам Швец заявлял, что для жителей юго-востока страны нужно подавать информацию на русском языке, но в нужном идеологическом (антироссийском) русле.