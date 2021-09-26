Муждабаев: срок жизни России – один год

26.09.2021 22:21 (Мск), Днепропетровск, Игорь Шаповалов

Новости Украины

Если Украина вплотную займётся информационной войной на территории России, провоцируя сепаратизм в национальных республиках, то РФ якобы развалится в течение одного года.

Об этом в ходе Фестиваля блогеров «Днепровский пост» заявил заместитель генерального директора меджлисовского телеканала ATR, бывший московский журналист Айдер Муждабаев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Россия должна быть фрагментирована. Это искусственная страна. Если мы хотим стратегически иметь нормальных соседей, мы должны расписывать регионы России по языкам, по географии, и создаём, к примеру, пять отделов – финно-угорский, тюркский, черкесский. Мы должны работать с людьми. Да, сейчас они на улицу не выйдут. Но мы должны знать точно – как только Россия покачнётся, а покачнётся она точно. России, в принципе, существовать год. Это её срок жизни, просто ею никто не занимается. Больше того – кормят», – сказал Муждабаев.

Он подчеркнул, что Украина должна создавать вещающие на территорию РФ телеканалы, ориентирующиеся специально на малые народы России и работающие на их языках.

«Я бы создавал не каналы на русском языке. Это всё равно консолидирует их. Я бы создавал отдельный канал для якутов, для тюрков, для мордвы. Но мы с этим не работает. Войну надо переносить на территорию врага. Информационную так точно… И весь мир будет за это Украину целовать во все места», – призвал экстремист.

Ранее его бывшая коллега по редакции газеты «Московский комсомолец» журналистка Екатерина Петухова рассказала, что Муждабаев во время работы в Москве получил квартиру в центре Москвы от мэрии.

«Мэрия Москвы, кровавый то бишь режим, дала ему в Москве квартиру в одной станции от Садового кольца! Тиран неумолимо жесток! Скотина, бл..ь! При этом, Россию ненавидел всегда! 10 лет мы вместе в МК работали. Меджлис этот сраный проталкивал в МК ежедневно. Сам к Крыму, правда, никакого отношения не имеет. Родился в Тамбове. И мама у него русская, чтоб вы понимали. Вот так оскотиниваются люди», – заявила Петухова.