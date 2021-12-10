Муждабаев стращает Шендеровича и Макаревича ракетным ударом по Садовому кольцу

Новости Украины

В случае полномасштабной войны Украины с Россией, российских либералов первыми призовут в агитбригады, а тех, кто против – расстреляют или отправят в штрафбаты.

Об этом в своем видеоблоге заявил беглый российский либеральный пропагандист и русофоб Айдер Муждабаев, примкнувший на Украине к меджлисовским экстремистам, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если вы сейчас молчите, говорите, нет, не видите войны и так далее, и Крым не видите, и Донбасса, и нападения России на Украину, и всё вы это отрицаете, и что-то на «Эхе Москвы» спорите с Цимбалюком, то бомба – она с вами спорить не станет, ракета. Она прилетит в ответ. Если в Киев прилетит, и вам тут же прилетит. В такой войне, которую анонсируют, и в которой пытаются показать свои мышцы русские, будет всё зеркально. Никто тут сидеть не будет, это прям вам в «Жан-Жак» (кафе в Москве, с некоторых пор ассоциируется с посиделками российских либералов – ред.) и полетит, дорогие господа Шендеровичи, прям вам в эти «Бобры и утки» по самые помидорки. И будете в руинах откапывать своих соседей, или они вас будут откапывать – война это такое, это тебе не сидеть на Чистых прудах со своим пудельком, гулять, какашечки в пакетик собирать, как все русские либералы, они же не выходят никуда за пределы Садового кольца. Мощные оппозиционеры, все в двухуровневых квартирах, при зарплате, при концертах. Такие оппозиционеры у Путина – просто огонь! Ничего-ничего, Шендерович, поедете в агитбригаду на фронт, если из-под бомбёжек выкарабкаетесь в случае начала войны. И группа «ДДТ» поедет, им не привыкать, и «Машина времени». Больше в Украину они не приедут, они будут с концертами поддерживать боевой дух войск в Воронежской области, это когда уже будет дело двигаться к Москве», – истерил пропагандист.

Муждабаев предупредил: «я описываю абсолютно реальные вещи, лёгкой прогулки не будет, будет страшная война. И для России тоже».

«И русские либералы уже не смогут сказать – «это я не знаю», «Крым – это не про меня», «Донбасс – это не про меня», про тебя! И тебя поведут в военкомат, русские либералы, и все ваши жопы розовые из «Жан-Жаков» переместятся в военные машины. А потом вы тут будете превращаться в горы трупов, потому что ты нападаешь на чужую страну. И повойте мне в военкоматах – «я не пойду, я против войны». Кто вас слушать будет? Расстреляют на заднем дворе или в штрафбат заберут», – стращал Муждабаев бывших подельников.