15.07.2020, Киев, Максим Карпенко
 
Политика, Пропаганда, Россия, Украина
Просмотров:

Муждабаев требует срочно спасать Зеленского от Путина


В ближайшее время Украину ждет обострение не только в Донбассе, но и по всей территории страны.

Об этом в интервью работающему в Москве украинскому журналисту Роману Цимбалюку заявил беглый российский либерал и промеджлисовский пропагандист Айдер Муждабаев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

По словам Муждабаева, украинское руководство должно начать действовать активно и запретить работу телеканалов, принадлежащих группе «кума» Путина Виктора Медведчука.

«Я думаю, что в ближайшее время нас ждет обострение на Донбассе. Нас, может быть, ждет вообще тотальное обострение. Они будут все сейчас делать, чтобы Украину изнутри взорвать. Они сейчас будут мешать с грязью Зеленского и всех остальных через свои каналы. Их надо немедленно закрывать, если Зеленский хочет выжить как президент, а Украина как страна.

Порошенко этого не сделал и что в итоге? Здесь будет такая же дорога. Поэтому просто в интересах и себя, и Украины начните действовать, Владимир Александрович. Путина вы не усыпите вашим молчанием ни по какому вопросу», – заявил Муждабаев.

Меджлисовский пропагандист также считает, что Украина победит в противостоянии с Россией и станет главной страной нынешнего столетия.


«Украина все равно победит, сто процентов победит. Это будет главная страна в мировой истории XXI века, я в этом абсолютно не сомневаюсь. Но будет хуже, нам придется пережить большие испытания, всем вместе, я в этом абсолютно уверен, и Зеленскому в том числе, и Порошенко, и мне, и тебе, и всем. Ну, такая судьба. У нас такой сосед, который выбора не оставит просто… Нам отступать некуда. Они имеют дело с людьми, у которых за спиной море», – пафосно резюмировал пропагандист.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки:





За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Июль 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  

  • Подпишитесь на нашу рассылку



    • WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

    Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть