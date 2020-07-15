Муждабаев требует срочно спасать Зеленского от Путина

15.07.2020, Киев, Максим Карпенко

В ближайшее время Украину ждет обострение не только в Донбассе, но и по всей территории страны.

Об этом в интервью работающему в Москве украинскому журналисту Роману Цимбалюку заявил беглый российский либерал и промеджлисовский пропагандист Айдер Муждабаев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Муждабаева, украинское руководство должно начать действовать активно и запретить работу телеканалов, принадлежащих группе «кума» Путина Виктора Медведчука.

«Я думаю, что в ближайшее время нас ждет обострение на Донбассе. Нас, может быть, ждет вообще тотальное обострение. Они будут все сейчас делать, чтобы Украину изнутри взорвать. Они сейчас будут мешать с грязью Зеленского и всех остальных через свои каналы. Их надо немедленно закрывать, если Зеленский хочет выжить как президент, а Украина как страна.

Порошенко этого не сделал и что в итоге? Здесь будет такая же дорога. Поэтому просто в интересах и себя, и Украины начните действовать, Владимир Александрович. Путина вы не усыпите вашим молчанием ни по какому вопросу», – заявил Муждабаев.

Меджлисовский пропагандист также считает, что Украина победит в противостоянии с Россией и станет главной страной нынешнего столетия.

«Украина все равно победит, сто процентов победит. Это будет главная страна в мировой истории XXI века, я в этом абсолютно не сомневаюсь. Но будет хуже, нам придется пережить большие испытания, всем вместе, я в этом абсолютно уверен, и Зеленскому в том числе, и Порошенко, и мне, и тебе, и всем. Ну, такая судьба. У нас такой сосед, который выбора не оставит просто… Нам отступать некуда. Они имеют дело с людьми, у которых за спиной море», – пафосно резюмировал пропагандист.