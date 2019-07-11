Муждабаев учит Зеленского, как разозлить Кремль на радость меджлису

11.07.2019, Киев, Игорь Петров

Новая власть должна дать крымским татарам автономию, которую почему-то не хотел давать Порошенко.

Это необходимо сделать потому – что Кремлю будет досадно, а меджлису приятно.

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Об этом на своем канале в Youtube заявил меджлисовский экстремист, заместитель генерального директора крымскотатарского телеканала ATR, националист Айдер Муждабаев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Если мы хотим с Путиным бороться, нам нужно это делать. Я говорил людям, которые сейчас занимают ответственные посты в новой власти, что без этого никак.

Вы хотите бороться с Путиным за Крым? Вот, для вас будет показательно – крымскотатарская автономия в составе Украины, признание коренным народом крымских татар и предоставлением им прав, которые им принадлежат.

Недавно было обращение Зеленского, там были правильные слова – «я поддерживаю самоопределение крымских татар в составе Украины на своей земле как коренного народа». Так действуйте! Порошенко обещал три года – ничего. Действуйте!», – призывает бежавший из Москвы экстремист.

При этом Муждабаев уверяет, что крымские татары, проживающие на полуострове, страстно увлечены его идеями.

«И вы к себе повернете и крымскотатарский народ, который страдает и людей, которые симпатизируют Украине во всем мире, и всех истинных патриотов Украины. И вы очень сильный удар по Кремлю нанесете.

На следующий день, когда в Конституцию будут внесены все изменения, в статью про Республику Крым, будет она переименована в крымскотатарскую национальную автономию в составе Украины, вы увидите какая истерика будет в Кремле.

Они этого не переживут. Там будет истерика такая… когда Украина начнет бороться за свой коренной народ который там притесняет Россия, ее по Крыму позиция усилится в мировом сообществе», – рассуждает радикал.