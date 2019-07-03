Муждабаев ударился в этнографию и записал в крымские татары греков и немцев

03.07.2019, Киев, Максим Карпенко

Древние греки, хазары, скифы и немцы, проживавшие в разные годы в Крыму, являются частью крымско-татарского народа.

Об этом в эфире своего блога с уверенностью заявил меджлисовский пропагандист, беглый российский либерал Айдар Муждабаев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Меджлисовец также посчитал, что крымско-татарский язык на полуострове знают лишь «коренные русские», а все остальные «понаехавшие оккупанты».

«Коренные русские в Крыму знали крымско-татарский язык. Раньше язык общения в Крыму, бытовой, не считая городов, может быть, был крымско-татарский. И много русских, настоящих русских людей, этнических русских – уважали крымских татар, дружили с крымскими татарами, учили крымско-татарский язык, поэтому с коренными никаких проблем нет.

Проблемы с тем, кто приехал туда как оккупант в разные периоды, как переселенец… Крымско-татарский народ – это не пришелец, как врут русские историки, – это коренной автохтонный, сформировавшийся из разных народов на территории Крыма. Там были и древние греки, и скифы, и кто угодно, и хазары – все это часть крымско-татарского народа. И немцы, кстати, тоже», – разошёлся Муждабаев.