Муждабаев: В ответ на слово «русский» должен звучать выстрел

21.07.2021, Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Украина должна поссорить весь мир с Россией, добиться того, чтобы при слове «русский» и «Великая Россия» следовала пощечина или звучал выстрел.

Об этом в своем блоге заявил беглый российский либерал, примкнувший к меджлисовцам на Украине, Айдер Муждабаев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber и Яндекс.Новости

Муждабаев разразился бранью в адрес «русского мира» и его представителей.

«Надо в себе убивать этот «русский мир», надо ссорить любой народ – любому народу: немцам, в особенности, британцам, которые далеко живут от России и которые еще недостаточно насмотрелись на руссо-туристо в майках с Путиным и «всех поимеем», объяснять, насколько это вражеское, насколько это опасная субстанция. Насколько она грязная, вонючая, в которую нельзя вступать. Русский мир позорен, омерзителен, он анти-эстетичен. Это культ быдла. Несмотря на то, что мне говорят, что есть хорошие люди в России – конечно есть. Хорошие люди в нацистской Германии были, только на что они влияли? Вот и вся история… Должна быть выработана аллергия у всех народов мира, рефлекс на слово «русский», «русский мир», «Великая Россия» и так далее. При этих словах должна звучать либо пощечина, либо короткий выстрел и так далее», – заявил Муждабаев.

Ранее его бывшая коллега по редакции газеты «Московский комсомолец» журналистка Екатерина Петухова рассказала, что Муждабаев во время работы в Москве получил квартиру в центре Москвы от мэрии.

«Мэрия Москвы, кровавый то бишь режим, дала ему в Москве квартиру в одной станции от Садового кольца! Тиран неумолимо жесток! Скотина, бл..ь! При этом, Россию ненавидел всегда! 10 лет мы вместе в МК работали. Меджлис этот сраный проталкивал в МК ежедневно. Сам к Крыму, правда, никакого отношения не имеет. Родился в Тамбове. И мама у него русская, чтоб вы понимали. Вот так оскотиниваются люди», – заявила Петухова.