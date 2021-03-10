Муждабаев в шоке от неисчерпаемых возможностей русских агентов «где угодно в Киеве»

10.03.2021, Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Украина прекратила финансировать из бюджета меджлисовский телеканал ATR по «указанию из Москвы».

Об этом в эфире своего видеоблога заявил беглый российский либерал, замдиректора телеканала Айдер Муждабаев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

По мнению Муждабаева, Офисе президента Украины наводнён агентами, которые пролоббировали прекращение вещания ATR.

«Это же не просто так, это же очевидно часть каких-то договоренностей с русскими. Ведь просто так упорно уничтожать канал ATR никому не нужно в Украине, нет тут никаких приобретателей выгоды от того, что мы перестанем существовать. И деньги в бюджете заложены, их просто не отдают, просто душат нас, пережимают нам кислород.

Я уверен, что это делается, у меня есть предположение, достаточно обоснованное, что это часть какой-то договоренности, неизвестной нам, с русскими… Я уверен, что могут быть агенты прямые и в Офисе Президента, и где угодно. Могу предполагать такое, потому что патриотам Украины бороться с крымскими татарами не за чем, уничтожать крымский телеканал никому не выгодно в Украине, никакому патриотичному человеку», – страдаьчески резюмировал Муждабаев.