Муждабаев в восторге от плёнок Байден-Порошенко, но против плёнок Трамп-Зеленский

27.05.2020, Киев, Игорь Петров

То, что Украиной управляет Америка – это счастье, и дай Бог, чтобы так продолжалось и дальше.

Об этом на своем канале в Youtube заявил беглый московский либерал и русофоб, заместитель генерального директора телеканала ATR Айдер Муждабаев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Что касается пленок Деркача, условно там, что Порошенко с кем-то обсуждал, с Байденом, то уголовное дело – это не на Порошенко и Байдена, а на тех, кто эту гостайну продал. Потому что разговоры глав государств не могут быть предметом торга, это СБУ должно найти и доказать.

Это первое уголовное дело должно быть, потому что это просто ужас – когда государственные защищенные каналы, возможно, прослушиваются, что дальше тогда?

И второе – если, как говорят, «это вот управление, Америка управляет Украиной»… Если Америка управляет Украиной, если вот эти благословенные годы она полностью ей управляла, то дай Бог бы и дальше. И только счастье, только счастье… Понимаете? Что нами управляла Америка при Байдене!», – впал в экстаз меджлисовец.

Вместе с тем, вспомнив про Трампа, он вдруг испугался и «немножко» передумал.

«Я бы был не против при Трампе… но я с сомнением к этому немножко отношусь, потому что там будет пророссийское», – засомневался Муждабаев.