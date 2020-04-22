Муждабаев зашелся в русофобской истерии в память о Дудаеве

22.04.2020, Киев, Вадим Москаленко

Сегодня русский народ якобы болен, а излечить его может лишь тотальное поражение Российской Федерации.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил осевший в Киеве меджлисовский пропагандист, бывший российский журналист Айдер Муждабаев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Сегодня 24 года назад в этот день был убит русскими сволочами, преступниками, террористами Джохар Мусаевич Дудаев – первый президент Чеченской Республики Ичкерии, человек, которого мне посчастливилось знать…Я надеюсь, что все чеченцы вернутся в Чечню, что они сами наведут порядок в своей стране, что они сами изберут достойных лидеров, что они построят независимое государство. К сожалению, опыт независимого государства у Чечни оказался маленький. Российская империя раздавила ценой огромных жертв и преодолев величайшее геройское сопротивление чеченского народа, просто забомбив Чечню…

Я верю в чеченцев, я очень люблю чеченский народ, я обожаю всё, что связано с Чечнёй, я имею много друзей чеченцев, я очень-очень вам сочувствую, это очень сильно пострадавший народ. И крымским татарам, и украинцам чеченцы – безусловные братья, не о чем даже говорить. А те, кто из этих кадыровцев воевал на Донбассе против Украины, это, конечно, люди недостойные носить имя независимого, не подчинившегося русским чеченца», – заявил пропагандист.

«Я знаю, что крымские татары всегда чеченцев поддерживают. Я когда виделся с Дудаевым 24 апреля 1993 года в Грозном, в разбомбленном здании Президентского дворца, я ему сказал, что мы, крымские татары, всегда с вами. Он мне за это пожал руку и сказал: и мы всегда с вами, мы знаем о трагедии друг друга и мы знаем, кто виноват в этой трагедии.

Теперь и украинцы узнали, все. Свидомые и раньше это знали, что Россия – это враг. Русский народ, к сожалению, переживает период людоедских привычек и период фашизма. Излечить его от этого может поражение системы – и физическое, и экономическое, и политическое, и, может быть, военное, но, прежде всего, в их головах», – добавил Муждабаев.