Муждабаева осенило: есть «проверенный способ» победить Московию

25.03.2020, Киев, Вадим Москаленко

Украина должна объединиться с Польшей и Прибалтикой в единый русофобский союз, который якобы станет сильным противовесом РФ, и не позволит ей развиваться дальше.

Об этом в эфире своего YouTube-канала заявил один из руководителей меджлисовского телеканала ATR, пропагандист Айдер Муждабаев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Украине нужно объединяться с Польшей, Литвой, Латвией и Эстонией. Такой союз был бы огромным противовесом России, но, к сожалению, на данный момент не выглядит реальным, а в свое время примерно такой союз развалился, и это очень плохо, поэтому Московия так поднялась», – сетует русофоб.

Меджлисовец уверен, что Россия якобы побоится нападать на подобный союз.

«Это первые страны, которые примут удары. Наверное, Владимир Путин сто раз подумает, стоит ли связываться с таким железным поясом», – резюмировал Муждабаев.