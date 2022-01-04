Муждабаеву привиделась «оккупация Белоруссии»

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Новости Украины

Несмотря на внешние формальные признаки, Белоруссия как страна якобы перестала существовать.

Об этом в своём видеоблоге заявил перебравшийся в Киев и пропагандирующий русофобию бывший московский журналист Айдер Муждабаев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Белоруссии не существует, аншлюс Белоруссии де-факто завершён, а де-юре он может и никогда не состояться. Зачем признаваться в таких страшных преступлениях? Это буде дружба, «дрюжьба» со стороны русских. Слава богу, что моим новым белорусским друзьям – настоящим, проукраинским – удалось бежать оттуда, и что они сейчас под охраной украинского государства как политические беженцы. Но со страной всё плохо она на некоторое время перестаёт существовать, несмотря на внешние формальные признаки», – считает обслуживающий интересы экстремистов-меджлисовцев Муждабаев.

«Становится полигоном, прокладкой между Европой, между НАТО и Путиным. То есть это, то о чём он мечтал, чтобы была Украина. Но с Украиной не срослось, вот – Беларусь оккупирована», – сказал русофоб.