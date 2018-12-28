Муженко отчитался о том, что успели ВСУ за месяц военного положения

28.12.2018, Киев, Семен Дорошенко

Генеральный штаб ВСУ значительно усилил группировку войск на потенциально опасных направлениях, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом во время брифинга во Львовской области заявил начальник Генерального штаба – главнокомандующий Вооруженными силами Украины Виктор Муженко, сообщает пресс-служба Генштаба.

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“За время военного положения нам удалось оценить свои способности. Мы способны сегодня создавать необходимые межвидовые группировки войск на потенциально опасных направлениях с определением комплекта соединений и воинских частей для необходимого реагирования при угрозе и усиления соответствующих направлений, в случае необходимости”, – сказал Муженко.

По его словам, была проверена боеспособность украинских войск, возможность реагирования на различные ситуации.

“Осуществлено усиление на некоторых направлениях наших группировок”, – уверяет Муженко, добавляя, что на сегодняшней день “армия готова выполнять задачи, возложенные на нее государством и народом”.