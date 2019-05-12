Муженко пожаловался на взлом своей страницы в Facebook

12.05.2019, Киев, Семен Дорошенко

Глава Генерального штаба ВСУ Виктор Муженко заявил, что хакеры взломали его страницу в Facebook и разместили там информацию «провокационного содержания», передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом он сам сообщил в социальной сети.

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«В очередной раз моя страница была взломана, распространена публикация провокационного политического содержания. Напоминаю всем, что военные не вмешиваются в политические процессы в стране», — сообщил он. Муженко добавил, что «гибридная война продолжается, и мы традиционно будем давать достойный отпор врагу».

В августе 2017 года глава Генштаба также сообщал о попытках взломать его страницу в Facebook. Муженко занимает должность начальника Генштаба — главнокомандующего Вооруженных сил Украины с 3 июля 2014 года.