Муженко рассказал, что помешало ему перебить всех «вежливых людей»

25.03.2021, Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Украинские спецслужбы должны были ликвидировать захвативших здания Совета министров и Верховного совета Крым в феврале 2014-го года «вежливых людей». Это позволило бы сохранить полуостров в составе Украины.

Об этом в эфире финансируемого Госдепартаментом США «Радио Свобода» заявил бывший начальник Генштаба Виктор Муженко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Военное положение, применение подразделений антитеррора, потому что люди, которые там были, от них все отказывались. «Это не мы, мы не знаем, «зеленые человечки», самооборона Крыма и так далее». Они же без знаков различия были.

То есть, реально вооруженные террористы, и тут должен был работать закон о борьбе с терроризмом. Служба безопасности, соответствующие подразделения должны были эту операцию провести.

Но, почему-то, решения не было. И действий таких не было… Если бы было сопротивление, были бы соответствующие решения, я думаю, у нас был шанс отстоять Крым и мы должны были его реализовывать», – бредил Муженко.