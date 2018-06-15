15.06.2018, Киев, Игорь Петров
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Выборы, Политика, Скандал, Украина

Мужик разделся на съезде у Тимошенко, указав на задницу


Во время проходившего сегодня в Киеве форума, где Юлия Тимошенко с прицелом на президентские выборы презентовала очередную программу обещаний под названием «Новый курс Украины», на сцену вышел молодой человек, подарил Юлии Владимировне цветы и после того, как она поблагодарила его, снял футболку.

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На спине у него было написано «Новый курс Украины» и нарисована стрелка указывающая вниз.

Тимошенко улыбалась, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

На вопросы журналистов после инцидента мужчина сообщил, что его зовут Максим Ярыгин и он работает моделью. Своим перформансом он выразил отношение к Тимошенко и ее «Новому курсу».

«Я уважаю Юлию Владимировну, но я ей не верю, мне кажется, она идет не туда. Она говорит, что курс Украины вверх, а, на самом деле, он прямо вниз», – сказал возмутитель спокойствия.

Политтехнолог Сергей Гайдай считает, что за инцидентом стоит администрация Петра Порошенко, рассматривающая Юлию Тимошенко как главного конкурента на выборах.

«У девчонок Фемен появился конкурент. Прислали букет с Банковой», – прокомментировал Гайдай.

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