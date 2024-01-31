«Мужики там воюют как следует» – Путин о штурме Авдеевки

Владимир Гладков.  
31.01.2024 21:32
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Донбасс, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Авдеевка сейчас является одним из важнейших направлений на линии боестолкновения.

Об этом на встрече с доверенными лицами заявил президент РФ Владимир Путин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Авдеевка сейчас является одним из важнейших направлений на линии боестолкновения. Об этом на встрече...

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«Одно из важнейших направлений, где идут сейчас боевые действия – это Авдеевка. Вот эта группа – «Ветераны» – впереди наших войск, обогнала их, впереди этих кадровых войск, прорвала оборону противника и вышла на окраины Авдеевки, захватила 19 домов и удерживает их успешно», – сказал Путин.

Он подчеркнул, что солдаты воюют хорошо, и показывают себя настоящими героями.

«Мужики там воюют как следует. Такие люди, конечно, и должны заниматься воспитанием молодых людей, подрастающего поколения», – добавил президент.

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