На Украине уже несколько дней не стихает скандал вокруг фестиваля «Вырий» – маскарада, который несколько дней назад прошел на киевском ВДНХ, собрав сомнительно разодетую столичную публику, в том числе множество мужчинок призывного возраста.

Кстати, хедлайнером шабаша оказался Святослав Вакарчук, один из главных подстрекателей переворота в 2014 году, который привел к нынешнему кровопролитию.

Гневный комментарий опубликовала ВСУшница из нацистского батальона «Волки да Винчи» Алина Михайлова:

«Где-то в сотнях километров от Киева люди сейчас не живут красивыми словами о войне. Они не «держат культурный фронт». Они не имеют возможности на несколько часов забыть происходящее. Они горят в блиндажах. И самое страшное – они стоят там именно для того, чтобы другие города могли не ощущать на себе линии разграничения фронта и физического приближения россиян. Но свобода жить – это еще и ответственность помнить, какой ценой тебе оставили эту жизнь. И вот сегодня этот предел для меня в очередной раз разорвался… На ВДНХ идет «Вырий». Где обнаженные мужчины в юбках трахают воздух. И я смотрю на это после очередного дня на «стабе» – и у меня может и нет претензии к самому факту, что люди живут. Но неужели между «жить» и «потерять чувство реальности» уже совсем не осталось предела?.. Меня пугает не фестиваль. Меня пугает нормализация пропасти. Когда одни украинцы уже несколько лет живут в мире, где сегодня хороший день означает, что все твои вернулись живыми. А другие в мире, где война стала неудобным сообщением в телефоне между работой, рестораном и вечеринкой».

Её поддержал ВСУшник Сергей Кононенко:

«Мобилизация проваливается все глубже! На фронте срака! Потому что мужчины в это время хорошо выглядели бы немного в другом дресс-коде».