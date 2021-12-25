Музыкант Антон Токарев назвал «безумными» снежные завалы в Петербурге

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С начала зимы большой проблемой для Петербурга стала плохая уборка. Коммунальные службы со своими обязанностями не справляются, а губернатор Беглов и чиновники Смольного не могут наладить их работу.

Музыкант и телеведущий Антон Токарев отметил, что по всему городу можно видеть «безумные кучи» снега — они мешают как пешеходам, так и автомобилистам.

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По мнению Токарева, туристов из южных стран горы снега действительно могут порадовать, так как для них он настоящая экзотика. Но жителям Петербурга плохая уборка доставляет одни проблемы. Музыкант задался вопросом: почему для руководства Северной столицы наступление зимы с обильными снегопадами в очередной раз стало неожиданностью?

«Я думаю, может, некоторые ожидали, что снега не будет, как это было в прошлом году, но хотелось бы, чтобы власти как-то боролись, мы все-таки платим налоги и хотели бы видеть чистые улицы. Те же снегопады в Европе, в Финляндии, там все убрано, и народу там живет меньше», — отметил музыкант.

Губернатор Александр Беглов несколько раз также возмущался плохой уборкой города на камеры. Однако сугробов и наледи на крышах меньше не стало. Чиновники Смольного, в свою очередь, говорят об аномально сильных осадках, оправдывая плохую работу коммунальщиков. Тем не менее, по словам синоптиков, количество выпавшего снега в декабре — норма для климата Петербург.