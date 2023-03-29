Музыкант Би-2: Украинская музыка – мирового уровня, а в России поют только патриотические песни

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Клавишник рок-группы Би-2 Ян Николенко, сбежавший в Израиль и получивший гражданство этой страны, предрекает, что украинская музыка «после войны» выйдет «на мировой уровень».

Об этом он заявил в интервью израильскому ютуб-каналу «Гвозди», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Они давно вышли на мировой уровень. Все концерты «Океана Эльзы» и поп-исполнителей потрясающи и с точки зрения визуальной, и как поют, и как играют. Им не так-то далеко и идти, и их впустят», – сказал Николенко.

В Израиле он играет в основном с другими музыкантами, бежавшими из России, однако называет эту страну «бывшей».

«Про нашу страну, можно сказать – бывшую нашу страну Россию можно сказать: понятия не имеем, что там будет происходить в ближайшее время. Как выяснилось, мы ее плохо знали и не знаем, что будет дальше. Вполне возможно, что там и 10 лет спустя будут петь патриотические песни, и будет все тот же Газманов», – трепался Николенко.

Год назад Би-2 отказалась выступать в Омске под растяжкой «Zа президента». Однако после этого концерты им не стали отменять. Группа выступала даже на корпоративах предприятий оборонного комплекса.