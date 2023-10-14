Музыканта из Донецка засудили из-за псевдонима

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Патриотичный музыкант из Донецка оказался выброшен из информационного пространства только потому, что его псевдоним оказался запатентован какой-то компанией.

Об этом в эфире телеканала «Первый Севастопольский» заявил бежавший от нацистов в Россию украинский рэп-музыкант, продюсер, хореограф, участник проектов «Грибы», Wellboy и «Коррупция» Юрий Бардаш, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мне в Интернете попалась песня одного парня про Донецк. Я её послушал, просто такие чувства на меня нахлынули. Наши его телефон, звоню, спрашивают: «Кто ты, как что делаешь?» Он мне: «Я ничего не делаю». И он мне рассказал свою историю, как у него был никнейм «Запомни». У него уже был успех, был какой-то трек успешный. И потом у него забирают нейминг. Он где-то выступил, какая-то компания увидела этот нейминг, а это их патент был, и его из всех площадок просто выбросили. Ну, имя забрали, а сейчас цифровой мир, и если исчез твой тэг, то и ты исчез. И в Донецке он сидит. А там прилёты ежедневные. Он не должен сидеть молча, сейчас его время», – рассказал Бардаш.

Он добавил, что сейчас музыкант из Донецка продолжил творческую работу под именем Дима Ом.