Музыканта из Донецка засудили из-за псевдонима

Владимир Гладков.  
14.10.2023 17:50
  (Мск) , Москва
Просмотров: 1283
 
Дзен, Общество, Россия


Патриотичный музыкант из Донецка оказался выброшен из информационного пространства только потому, что его псевдоним оказался запатентован какой-то компанией.

Об этом в эфире телеканала «Первый Севастопольский» заявил бежавший от нацистов в Россию украинский рэп-музыкант, продюсер, хореограф, участник проектов «Грибы», Wellboy и «Коррупция» Юрий Бардаш, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Патриотичный музыкант из Донецка оказался выброшен из информационного пространства только потому, что его псевдоним...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Viber.


«Мне в Интернете попалась песня одного парня про Донецк. Я её послушал, просто такие чувства на меня нахлынули. Наши его телефон, звоню, спрашивают: «Кто ты, как что делаешь?» Он мне: «Я ничего не делаю».

И он мне рассказал свою историю, как у него был никнейм «Запомни». У него уже был успех, был какой-то трек успешный. И потом у него забирают нейминг.

Он где-то выступил, какая-то компания увидела этот нейминг, а это их патент был, и его из всех площадок просто выбросили. Ну, имя забрали, а сейчас цифровой мир, и если исчез твой тэг, то и ты исчез.

И в Донецке он сидит. А там прилёты ежедневные. Он не должен сидеть молча, сейчас его время», – рассказал Бардаш.

Он добавил, что сейчас музыкант из Донецка продолжил творческую работу под именем Дима Ом.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Октябрь 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Сентябрь    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    3031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть