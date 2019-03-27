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27.03.2019, Киев, Владимир Гладков
 
Культура, Политика, Россия, Украина
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Музыканта, объявившего русских «клопами и тараканами», приглашают выступить в Москве

Несмотря на антироссийскую позицию, коллективу «Вопли Видоплясова» до сих пор поступают предложения из России выступать на корпоративах.

Об этом в интервью «Люкс ФМ» заявил известный украинский исполнитель, лидер группы «ВВ» Олег Скрипка, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Наибольшие гонорары мы получали в Москве. Например, сейчас к нам иногда обращаются из Москвы, приезжайте, мы хотим вас на день рождения и тому подобное, и мы, чтобы так не отказывать людям, просто говорим какой-то астрономический гонорар, и они соглашаются. Например, говоришь: «50 тысяч долларов». А они: «Хорошо». Не задумываясь, оказывается, что они морально готовы. А потом мы говорим, что перезвоним и у нас дата занята.

Просто не знаешь, это провокация, а может люди искренне хотят, просто если не вдаёшься в политику, тем более они не понимают, почему мы не едем в Россию», – рассказал Скрипка.

Ранее, как сообщал “ПолитНавигатор”, Скрипка обозвал жителей Донбасса “клопами” и “тараканами” и призвал с оружием в руках “отвоевать Крым”.

Также он предлагал создать гетто для русскоязычных жителей Украины.

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