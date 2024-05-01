Музыканты, которых знает весь мир: ЧВК «Вагнер» исполнилось 10 лет

Ровно десять лет назад, 1 мая 2014 года, силами петербургского предпринимателя Евгения Пригожина и отставного подполковника ГРУ Дмитрия Уткина было создано уникальное воинское подразделение, получившее название ЧВК «Вагнер». Бойцам русского «Оркестра» (как негласно именуют «Вагнер» в околовоенной среде) за эти годы удалось принять участие в самых сложных операциях по всему миру – и оказать кардинальное влияние на весь ход специальной военной операции на Украине.

О том, как рождалось самое известное добровольческое подразделение России и какой путь прошли бойцы ЧВК «Вагнер» за эти десять лет – читайте в нашем материале.

Рождение «Оркестра»

О том, как создавалась «Группа Вагнера», сам Евгений Пригожин рассказал только в 2022 году. По его словам, после начала конфликта в Донбассе он, как и многие другие неравнодушные люди, пытался создать свой отряд ополчения. Однако, столкнувшись с суровой реальностью, плохой подготовленностью ополченцев и откровенными схемами мошенничества на местах, Пригожин понял, что нужно поступать в соответствии с правилом «хочешь делать что-то хорошо – сделай это сам».

«Давайте мы коротко от истоков пробежимся, как было. В 2014 году, когда начался геноцид русского населения Донбасса, когда Россия впрыгнула в последний паровоз и сумела заблокировать приход украинской армии в Крым, я, как и многие другие бизнесмены, ездил на полигоны, где собирались «казачки», и пытался сорить деньгами, для того, чтобы набрать группу, которая поедет и защитит русских. Но очень быстро понял, что среди всех этих «казачков» и других военизированных товарищей – половина мошенников, а половина тех, кто брал деньги, нанимал добровольцев и отправлял их голыми-босыми на реальную смерть, – рассказал Пригожин. – Тогда я полетел на один из полигонов и занялся этим сам. Сам почистил старое оружие, сам разобрался с бронежилетами и нашел специалистов, которые смогли мне в этом помочь. С этого момента, 1 мая 2014 года, и родилась группа патриотов, которая в последствии приобрела название БТГ «Вагнер».

По словам Пригожина, долгое время он уходил от вопросов, связанных с подразделением, чтобы не навредить своим подопечным. С началом СВО на Украине Пригожин принял решение приоткрыть тайну о создании и деятельности ЧВК «Вагнер» – чтобы Россия могла знать в лицо своих героев.

В итоге, стараниями Пригожина и командира группы Дмитрия Уткина (позывной которого «Вагнер» и стал названием отряда) на свет появилось уникальное добровольческое подразделение. Несмотря на небольшую на первых порах численность, «Группа Вагнера» отлично себя проявила в боях 2014-2015 гг. – русские добровольцы брали штурмом Луганский аэропорт, отведя тем самым угрозу прямых атак украинских войск от столицы ЛНР, и участвовали в наиболее ожесточённых боях на Дебальцевском выступе.

На дальних рубежах

В 2015 году Россия объявила о начале военной операции в Сирии. По просьбе законного президента страны Башара Асада, российские военные начали наносить удары по позициям боевиков «Исламского государства» (террористическая организация, запрещена в РФ). Вместе с тем, сирийские военные сами в одиночку не могли сражаться с вооруженными до зубов и отлично подготовленными террористами. Поэтому, вслед за российскими самолетами в Сирию прибывают первые штурмовые отряды «Группы Вагнера».

Именно бойцам подразделения Дмитрия Уткина, созданного под эгидой Евгения Пригожина, будут поставлены самые сложные задачи в ходе сирийской кампании. Штурмовые отряды «Оркестра» будут штурмовать сирийскую Пальмиру, зачищать укрепрайоны боевиков ИГ в Акербате, и наконец – пройдут всю сирийскую пустыню к реке Евфрат, где впервые со времен Великой Отечественной войны русский солдат будет проводить форсирование водной преграды.

На этом же пути бойцов ЧВК «Вагнер» будут ждать тяжелые и трагические события – так, в ночь с 7 на 8 мая 2018 года штурмовые отряды «оркестра» попадут под огонь американской авиации близ населённого пункта Хшам. Однако в тяжелых боестолкновениях ковались характер и сила русского добровольца, вышедшего защищать интересы своей Родины на дальних рубежах.

Вскоре бойцам ЧВК «Вагнер» предстоит увидеть новые «дальние рубежи» – на этот раз африканские. С 2018 года инструкторы и бойцы «оркестра» работают в ЦАР, недолгое время работали с вооруженными силами Судана и помогали ливийской армии штурмовать Триполи. В этих странах силы «Группы Вагнера» проявили все свои качества и были удостоены самой высокой оценки за свои подвиги – любви африканских народов и ненависти западных колонизаторов.

«В мире всегда борются добро со злом. ЧВК «Вагнер» – это сила. Русская сила. И эта сила всегда на стороне добра», – так охарактеризовал Евгений Пригожин главный принцип работы созданного им подразделения.

Фронтовая «симфония»

В 2022 году Родина снова позвала бойцов ЧВК «Вагнер» на выполнение ответственного задания – помочь вооруженным силам РФ в борьбе с украинским неонацистским режимом в рамках специальной военной операции. Прибыв в Донбасс в марте 2022 года, штурмовые отряды ЧВК «Вагнер» провели сложную операцию по штурму укрепрайона Попасной, в результате которой сам город был освобожден к маю, а войска РФ получили широкий оперативный простор для наступления. Раскрытый силами ЧВК «Вагнер» «Цветок Попасной» привел к тому, что уже летом вся территория Луганской Народной Республики была освобождена от ВСУ.

Следом за чередой побед, осенью 2022 года штурмовые отряды ЧВК «Вагнер» начали сложную и кровопролитную операцию по освобождению Артемовска (Бахмута). Задачей «музыкантов» в операции, получившей благодаря Евгению Пригожину название «Бахмутская мясорубка», стало уничтожение живой силы противника, чтобы украинские войска не смогли собраться для контрудара по российской армии.

«Наша задача – перемалывать украинскую армию, не дать им возможность собраться в контрнаступление. Мы это делаем более чем успешно, и я действиям своих парней могу оставить оценку “пять баллов”», – говорил Евгений Пригожин в апреле 2023 года.

Итогом операции под Артемовском стало полное обескровливание сил украинской армии – по оценкам самого Пригожина, ВСУ в Бахмуте более 50 тысяч убитыми и 50—70 тысяч ранеными. А сама ЧВК «Вагнер» навсегда вошла в пантеон героев Отечества – как сила, способная всегда выполнить поставленную задачу, даже в тяжелейших условиях.

Новые рубежи

Спустя 10 лет активной деятельности, спустя десятки сложнейших операций и штурмов, сегодня ЧВК «Вагнер» стало самым известным и узнаваемым добровольческим подразделением. Однако в новое десятилетие своей истории «Оркестр» входит уже без своих отцов основателей. Евгений Пригожин и Дмитрий Уткин погибли в августе 2023 года в результате авиакатастрофы в Тверской области. Однако Россия помнит тех, кто создал легенду о ЧВК «Вагнер» и продолжает бережно хранить эту память в виде многих стихийных мемориалов о «Первом» и «Девятом».

Гибель основателей подразделения стала тяжелым ударом для «музыкантов», но не сломила боевой дух ЧВК «Вагнер». В данный момент «Оркестр» продолжает свое турне в странах Африки – в ЦАР, а также работает в Мали, где помогает местным военным бороться с террористическими группировками. Также бойцы и инструкторы ЧВК «Вагнер» работают сейчас в Белоруссии – там по приглашению президента страны Александра Лукашенко «музыканты» тренируют белорусских силовиков и повышают обороноспособность союзного государства.

Но важно также и то, что ЧВК «Вагнер» сформировала уникальное боевое братство – сообщество воинов и патриотов, которое всегда готово прийти на помощь своей стране. Многие из те, кто прошел боевой путь в составе «Оркестра», сегодня воюют в других подразделениях – но всегда с уважением и теплотой вспоминают годы, проведенные в составе ЧВК «Вагнер».

И для них слоган ЧВК – «Кровь. Честь. Справедливость. Родина. Отвага» – не пустой звук. Это девиз современных русских воинов, «музыкантов», которых теперь знает весь мир.