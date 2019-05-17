17.05.2019, Елена Острякова
 
Белоруссия, Криминал, Политика
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МВД Белоруссии: ЛГБТ ведет к росту сексуальных преступлений

Посольство Великобритании в Минске вывесило сегодня радужный флаг ЛГБТ-сообщества.

Об этом с осуждением сообщает официальный сайт министерства внутренних дел Белоруссии.

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«17 мая приверженцы однополых отношений определили для себя некой праздничной датой. Для нашей страны этот день значимости не представлял и не представляет. Приоритет социально-ориентированной политики белорусского государства – охрана материнства и детства, защита института семьи. Министерство внутренних дел стоит на страже в том числе и этих ценностей.

Наша позиция остается неизменной: искусственное раздувание темы однополых отношений деструктивно, нарушает нормы морали, ведет к росту преступлений сексуального характера в отношении детей!», – говорится в сообщении.

Заявление МВД Белоруссии проиллюстрировано картинкой, на которой родители защищают своих детей от радужного дождя.

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