МВД Белоруссии получило показания администратора украинских телефонных мошенников

15.11.2022  19:55 (Мск), Москва
Елена Острякова.  
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Белоруссия, Дзен, Диверсии, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина, Финансы
Новости Украины

Телефонные мошенники действуют в Белоруссии с территории Украины.

Об этом в интервью телеканалу «Беларусь-1» заявил министр внутренних дел Белоруссии Иван Кубраков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Телефонные мошенники действуют в Белоруссии с территории Украины. Об этом в интервью телеканалу «Беларусь-1»...

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«Все происходит из-за пределов Республики Беларусь. Основные колл-центры находятся на Украине. Мы проанализировали ситуацию и видим, что когда в ходе спецоперации на территории Украины происходят перебои с электричеством и интернетом, то на территорию республики не поступает ни одного звонка. Это говорит о том, что все происходит именно из-за границы. В большей степени – с Украины. Мы в ближайшее время продемонстрируем откровения администратора такого центра с Украины. Она расскажет сама, как они принимают на работу и обманывают белорусов», – сказал Кубраков.

По его словам, милиция раскрывает 80% таких преступлений, но задерживает только курьеров-белорусов, которые забирают деньги, выманенные по телефону мошенниками-украинцами.

Министр также сообщил, что усилены меры безопасности в 14 районах Брестской и Гомельской областей, расположенных на границе с Украиной. Там формируются подразделения по управлению беспилотниками и борьбе с разведывательно-диверсионными группами.

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