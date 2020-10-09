МВД БиГ преследует сербских сотрудников за традиционные головные уборы их друзей

09.10.2020, Белград, Алексей Топоров

Министерство внутренних дел Уна-Санского кантона Федерации (бошнякско-хорватской) Боснии и Герцоговины возбудило дисциплинарное производство в отношении двух полицейских-сербов за то, что те в Рождество находились в компании друзей в четнических головных уборах.

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Этот безобидный эпизод дал повод руководству МВД обвинить сотрудников Драгана Липича и Неджо Мрчу «в серьезном нарушении служебных обязанностей».

Как сообщает корреспондент «ПолитНавигатора», инцидент произошел в городке Босански Петровац, где до войны 90-ых сербы составляли около половины населения, а после захвата в 1995 году при помощи авиации НАТО городка бошняками – чуть более 20%. При этом в одноименном муниципалитете (общине), которая по югославской традиции состоит из города и окрестных сел, сербы составляют большинство населения. Сейчас городок входит в состав Уна-Санского кантона Федерации БиГ.

Поводом для преследования местных полицейских Драгана Липича и Неджо Мрчи стало празднование православного Рождества в этом году в компании друзей, двое из которых были в головных уборах сербских четников (шайкаче и шубаре с кокардами в виде двуглавых орлов) – аналога русских казаков.

Четнические шубары.

Безобидное празднование Рождества, произошедшее в начале января этого года, точнее фотография сделанная в те дни, может стоить сербским полицейским работы. Это при том, что во время празднования они сами не были в этих головных уборах, и не находились при исполнении служебных обязанностей.

Председатель Комитета по защите прав сербов в Федерации БиГ считает, что произошедшее – сигнал всем сербам, которые работают в полиции кантона, что они должны покинуть ее и не могут свободно выражать свои национальные и религиозные чувства.

«Во всем кантоне на государственных постах работают всего пятеро сербов, хотя согласно Конституции БиГ их должно быть 38, – отмечает председатель Ассоциации репатриантов (сербов, бежавших от бошнякских этнических чисток в 1995 году и спустя годы решивших вернуться в родные дома – ред.) Неманя Давидович.

Зампредседателя Прогрессивной партии Республики Сербской (боснийского филиала партии президента Сербии Александра Вучича) Милан Петкович отметил, что несмотря на то, что сербы составляют большинство в муниципалитете Босански-Петровац, глава местной полиции и его заместитель его заместитель – не сербы.

«Это означает, что в Уна-Санском кантоне, а также во всей Федерации БиГ грубо нарушаются права проживающих в ней народов, особенно сербов, которые не представлены в учреждениях или управлениях внутренних дел», – заявил Петкович.

В качестве юриста Петкович пообещал оказать поддержку сотрудникам полиции, в отношении которых возбуждено дисциплинарное производство, и представлять их на слушаниях в компетентных органах кантонального МВД.

МВД Уна-Сана Като в ФБиГ возбудило дисциплинарное производство в отношении двух полицейских сербской национальности за то, что 6 января они отмечали Рождество в компании сербов в Босански-Петроваце, двое из которых носили шляпы с кокардами. Несмотря на то, что они не были при исполнении служебных обязанностей, Драган Липич и Неджо Мрджа обвиняются в серьезном нарушении служебных обязанностей. Все дело было резко осуждено вице-президентом Национального собрания Республики Сербской Миланом Петковичем.

По словам вице-президента NARS, МВД кантона Уна-Сана не может возбуждать дисциплинарное производство в отношении двух полицейских только на том основании, что они сербы.

– Их обвиняют в нанесении серьезного ущерба репутации полиции, поскольку они были вместе с двумя людьми, у которых на головах были шляпы и кокарды, то есть знаки различия Республики Сербия, – сказал Петкович.

Четническая шайкача.

Процедура Министерства внутренних дел Уна-Сана Катон также осуждается сербскими репатриантами, которые десятилетиями отмечают Рождество.

Комитет по защите прав сербов в Федерации БиГ считает, что процедура МВД кантона Уна-Сана является четким сигналом для возвращающихся сербов.

Джордже Раданович, президент Комитета по защите прав сербов в ФБиГ, говорит, что это сигнал всем сербам, которые работают в полиции УСК, что они должны покинуть ее и что они не могут выражать свои религиозные чувства.

Положение репатриантов незавидно, как и положение местной Ассоциации репатриантов.

– Во всем кантоне Уна-Сана в учреждениях работают пять сербов, и согласно Конституции и некоторым предписанным правилам их должно быть 38, – считает Неманья Давидович, президент Ассоциации возвращенцев.

Вице-президент НАРС также указал на нарушение прав сербов. Он указал, что сербы составляют большинство в Босански-Петроваце, в то время как командир и заместитель полицейского участка в этой местной общине не из сербов, и в ФБиГ также нет представителей составляющих народов.

– Это означает, что в ОСК, а также во всем ФБиГ грубо нарушаются права составляющих его народов, особенно сербов, которые не представлены в учреждениях или министерствах внутренних дел, – заявил Петкович.

В качестве юриста Петкович будет также оказывать поддержку сотрудникам полиции, в отношении которых возбуждено дисциплинарное производство, и представлять их на слушаниях в компетентных органах кантонального МВД. Сегодня кантональное министерство внутренних дел не ответило на наш запрос по этому делу.